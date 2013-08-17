دارو و منابع مالی اولویتهای وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: مدیریت حوزه نظام سلامت مسئولیت سنگینی است به دلیل این که مردم از اقصی نقاط کشور از روستاها تا شهرها با جمعیتها و گروههای مختلف با خدمات این حوزه سر و کار دارند.

وی افزود: مشکلات زیادی هم در این حوزه وجود دارد که البته مطمئنم لطف و عنایت خدا شامل حال ماست و امیدواریم با صبوری مردم قدم های مثبتی را در ماه های آینده برداریم.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که اولین اقدامات شما چه خواهد بود، گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردم بحث دارو اولویت کاری من در روزهای نخست خواهد بود.

وی ادامه داد: بحث منابع نیز یکی دیگر از مهمترین اولویت هاست که البته شاید از دارو هم مهمتر باشد چون بدون در اختیار داشتن منابع ارزی و ریالی مشکلات دارو را هم نمی توان پیگیری کرد.

وزیر بهداشت، تعیین موارد دیگر اولویتهای کاری را منوط به جلسه با معاونان و کارشناسان وزارتخانه اعلام کرد.

حضور وزیر بهداشت در مرقد امام (ره)

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) اولین روز کاری خود را آغاز کرد.

وی در دقایق اولیه صبح امروز با حضور در مرقدم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافت و با تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب، اولین روز کاری خود را آغاز کرد.

دکتر هاشمی با رأی اعتماد 260 نماینده مجلس شواری اسلامی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم انتخاب شد.