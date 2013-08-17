اجرای طرح ملی حافظان قرآن در قم

حجت الاسلام والمسلمین علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی قرآن کریم در امامزادگان قم در قالب طرح ملی حافظان قرآن بیان کرد: سال گذشته 6 هزار و 700 نفر در این طرح شرکت کردند که مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.

وی افزود: این تعداد بالای شرکت کننده موجب شد استان قم به عنوان دارالحفاظ در کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار داشت: این طرح با فعالیت 350 تربیت مربی حفظ قرآن و 400 مربی اجرا شد.

عزیزی تصریح کرد: طرح ملی حافظان قرآن تحت نظر اوقاف قم و با همکاری مراکز و نهادهای مختلفی در استان برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به حوزه علمیه، سپاه، آموزش و پرورش، 2 دانشگاه جهت برگزاری کلاس ها و مردم اشاره کرد.

وی ادامه داد: تابستان امسال از بین سه هزار و 500 شرکت کننده، هزار و 500 نفر در آزمون پایان دوره جزء سی شرکت کردند که این آزمون‌ها زیر نظر سازمان ارشاد برگزار شد که در مساجد و امامزادگان قم و بخش های استان انجام شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان کرد: طی ماه رمضان سال جاری نیز 2 هزار نفر در این طرح ثبت نام و حضور پیدا کرد.

عزیزی ابراز داشت: مسابقات قرآن کریم طی مهر ماه در استان قم برگزار می شود که ثبت نام این مسابقات از شهریورماه آغاز می‌شود که عظیم ترین مسابقات رسمی کشور است که شرکت کنندگانی از تمامی ادارات و ارگان‌ها و نهادها در این مسابقات حضور می‌یابند.

وی افزود: اداره اوقاف قم همچنین ویژه برنامه هایی را جهت هفته کرامت درنظر دارد که همزمان با میلاد حضرت معصومه (س) آغاز و تا میلاد امام رضا (ع) ادامه دارد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: برنامه تکریم سادات در روز عید غدیر نیز از دیگر برنامه‌های اوقاف است که با توجه به اهمیت اکرام سادات این برنامه در امامزادگان استان و با حضور سادات منتسب به امامزادگان برگزار می‌شود که هر ساله این مراسم با حضور گسترده تر مردم انجام می‌شود.

