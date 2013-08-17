صنایع ریسندگی عامل رشد صنعت نوغانداری جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد کشاورزی این شهرستان گفت: به كار انداختن چرخ‌های تولید ابریشم در استان افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی و قدرت صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد.

وی افزود: با توسعه تكنولوژی و صنعتی كردن نوغانداری امكان بهره برداری بیشتر و شغلی دائمی برای مردم منطقه خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به سرعت رشد درخت توت وامكان پرورش كرم ابریشم دو تا سه بار در مناطق معتدله و چهار تا پنج بار در مناطق نیمه گرمسیری وگرمسیری درسال، این کار می تواند به عنوان شغلی درخور توجه،تامین درآمد خانوارهای روستایی را پوشش دهد.

حسن نژاد ادامه داد: گسترش صحیح این صنعت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف خواهد توانست به عنوان برنامه ای مناسب در جهت رفع مشكلات اقتصادی و اجتماعی به ویژه تامین نیازهای ارزی كشور، نقش ارزنده ای ایفا کند.