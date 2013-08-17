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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

حسن نژاد اعلام کرد:

صنایع ریسندگی عامل رشد صنعت نوغانداری جلفا

صنایع ریسندگی عامل رشد صنعت نوغانداری جلفا

جلفا- خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد صنایع ریسندگی در شهرستان جلفا بستری مناسب برای ارتقا ارزش افزوده محصول تولیدی، توسعه صنعت نوغانداری را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد کشاورزی این شهرستان گفت: به كار انداختن چرخ‌های تولید ابریشم در استان افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی و قدرت صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی را افزایش می دهد.

وی افزود: با توسعه تكنولوژی و صنعتی كردن نوغانداری امكان بهره برداری بیشتر و شغلی دائمی برای مردم منطقه خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به سرعت رشد درخت توت وامكان پرورش كرم ابریشم دو تا سه بار در مناطق معتدله و چهار تا پنج بار در مناطق نیمه گرمسیری وگرمسیری درسال، این کار می تواند به عنوان شغلی درخور توجه،تامین درآمد خانوارهای روستایی را پوشش دهد.

حسن نژاد ادامه داد: گسترش صحیح این صنعت متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف خواهد توانست به عنوان برنامه ای مناسب در جهت رفع مشكلات اقتصادی و اجتماعی به ویژه تامین نیازهای ارزی كشور، نقش ارزنده ای ایفا کند.

کد مطلب 2117097

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