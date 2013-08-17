551 خیر جدید از 617 کودک یتیم گرگانی حمایت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي نظري پیش از ظهر شنبه در حاشیه نشست مدیران شهرستانی کمیته امداد استان اظهار داشت: : اجراي طرح هايي چون حامي يابي در خصوص طرح اكرام، طرح شفاء بيماران نيازمند، طرح كوثر، طرح مفتاح الجنه، بازديد از خانواده هاي تحت پوشش و اطعام نيازمندان در ماه مبارك رمضان توسط اين نهاد اجرا شد.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) علي آباد كتول نیز گفت: جشنواره استاني سرود پيامبر اعظم(ص) با حضور دانش آموزان پسر كانون هاي فرهنگي تربيتي در شهرستان علي آباد برگزار شد.

حسين افرا اظهار داشت: به منظور معرفي فرهنگ سرود در سطح جامعه با استفاده از ابزارهاي فرهنگي ، گسترش فعاليت هاي فرهنگي و هنري، جذب استعدادهاي هنري دانش آموزان ، شناسايي و تقويت گروه هاي برتر سرود دانش آموزي، شناسايي و ارتقاي سطح توانايي دانش آموزان علاقمند به شركت در برنامه هاي گروهي، حضور پرنشاط دانش آموزان و كشف استعداد ها و توليد آثار فاخر ادبي در حوزه معرفي ديني، ولايي و انقلابي اين جشنواره ويژه دانش آموزان پسر كانون هاي دائم استان در شهرستان علي آباد برگزار شد.

وي افزود: در پايان به نفرات اول تا سوم اين جشنواره جوايزي اهدا شد.

مدير کميته امداد امام خميني (ره) مينودشت از برگزاري دروه آموزشي براي سالمندان تحت حمايت اين نهاد خبر داد.

رحيم تيموري اظهار داشت: سعي شده برای حفظ جایگاه سالمندان برنامه هايي تدوين و فرهنگ سازي شود تا در قالب آن هم سالمندان مورد تکريم و تجليل واقع گردند و هم بتواننداز برنامه هاي آموزشي آن بهره مند شوند.

وي افزود: به همين منظورکارگاه آموزشي براي سالمندان با همكاري واحد درمان و مركز بهداشت شهرستان برگزار و در پايان نيز پكيچ هاي بهداشتي به آنها اهدا شد.