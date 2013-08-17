10 میلیارد تومان برای تکمیل مجموعه ورزشی خرم آباد اختصاص یافت

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تکمیل مجموعه ورزشی مرکز استان لرستان بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه زمین سالن ژیمناستیک 1500 نفری این مجموعه ورزشی تملک شده است، افزود: در حال حاضر این زمین به یپمانکار واگذار شده و کار اجرایی آن آغاز شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با اشاره به اعتبار پیش بینی شده برای این سالن، تصریح کرد: در حال حاضر برای تکمیل این سالن شش میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدی اصل همچنین از اختصاص اعتبار برای اجرای جاده دسترسی به این مجموعه ورزشی خبر داد و گفت: همچنین کار ایجاد فضای سبز مجموعه ورزشی شهر خرم آباد در حال انجام است.

وی از در دست اجرا بودن استادیوم 15 هزار نفره این مجموعه ورزشی خبر داد و گفت: برای این استادیوم، فضای سبز و جاده دسترسی آن نیز بیش از پنج میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با بیان اینکه کار واگذاری زمین برای آغاز عملیات اجرایی سالن پیست دومیدانی اواسط شهریورماه به پیمانکار صورت خواهد گرفت، افزود: در مجموع 30 طرح ورزشی در قالب مجموعه ورزشی شهر خرم آباد احداث خواهد شد.