ضرورت بازنگری در قانون یارانه ها/فرصت کافی برای بازنگری بودجه 92 وجود ندارد

سيد محمد بياتيان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون هدفمندی یارانه ها با توجه به شرايط و وضعيت كشور گفت: انتظار مي رود كه دولت در اولين فرصت و با هدف كمك به مردم نسبت به بازنگري در اين قانون اقدام كند.

وي درباره ضرورت بازنگری در بودجه 92 با بیان اینکه مجلس با کلیت بازنگری در بودجه 92 مخالف است، اظهار داشت: فرصت برای بازنگری بودجه کوتاه است چرا که فصل اجرای بودجه عمرانی رو به پایان است و فرصت كافي براي اين كار در اختيار نيست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سهم بخش تولید و کشاورزی از درآمد یارانه ها پرداخت شود، ادامه داد: حذف یارانه مردم هم کار درستی نیست چرا که با وضعیت موجود اقتصادی اگر تعدادی از خانواده ها یارانه نگیرند زندگیشان نمی چرخد و بهئ همين دليل دولت بايد با همكاري مجلس و ساير نهادهاي مسئول در اين بخش برنامه بهتري را تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه كند.

نماينده مردم شهرستان بيجار در مجلس شوراي اسلامي با تاکید بر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه ها از سوي دولت دهم به صورت کامل اجرا نشد، یادآور شد: اگر دولت بتواند یارانه پرداختی به دهک های کم درآمد را افزایش دهد و دهک های مرفه را حذف کند، بهتر است.

وی درباره مشکلات و مسایل بخش تولید در سراسر كشور به ويژه استانها كم برخورداري همچون كردستان، بیان کرد: بخش اعظم مشکلات و معضلات صنعت و تولید ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و سیاست های نادرست در بخش واردات و صادرات است که مسئولیت ساماندهی آن به وزارت صنعت و معدن و اقتصاد بر می گردد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اعظم مشکلات صنعت خودرو پرداخت نشدن تسهیلات است که اگر دولت جدید بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت را تامین کنند بسیاری از مشکلات حل می شود.

بیاتیان با اشاره به اینکه تحریم ها فرصتی برای تقویت تولید داخل است، اظهار داشت: صنعت خودرو نیز باید با دریافت تسهیلات، تکنولوژی خود را به روز کرده و تولید کنندگان قطعه نیز با تولید انبوه قطعه از تحریم ها عبور کند.