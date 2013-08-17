مشکل کم آبی زمین های کشاورزی مرند با انتقال آب ارس برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی ظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان مرند با اشاره به ضرورت اهمیت آموزش کشاورزان گفت: با توجه به اشتغال 38 درصد از مردم شهرستان در زمینه کشاورزی، در بحث ترویج و آموزش بهره برداران باید وقت زیادی صرف شود تا زمینه تحول لازم در این بخش مهم از اقتصاد شهرستان حاصل آید.

وی در ادامه عدم امکان صدور سند برای زمین های زیر 10 هکتار را از مشکلات بهره برداران بخش های باغی و زراعی این شهرستان دانست و گفت: سنددار نبودن زمین های بهره برداران این شهرستان موجب دلسردی آنان شده است و باتوجه به این موضوع که تنها سه درصد کشاورزان شامل این موضوع می شوند پیگیری های لازم در این رابطه توسط فرمانداری و مدیریت جهادکشاورزی مرند در حال انجام است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربایجان شرقی نیز در ادامه این جلسه گفت: پرورش گوسفند برای تولید پشم و گوشت، تولید لبنیات، وجود بزرگترین کشتارگاه های دنیا و نیز صادرات آهو و اسب از نیوزیلند می تواند زمینه بسیار مناسبی برای همکاری های مشترک بین ایران و نیوزیلند باشد.

مسعود محمدیان ادامه داد : 7.5 درصد از مجموع تجارت گوشت جهان در کشور نیوزلند انجام می شود که این امر زمینه بسیار مناسبی برای همکاری های مشترک است.

وی ادامه داد: کشور نیوزیلند با داشتن چهار هزار مزرعه، بزرگترین مرکز پرورش آهو در جهان و از بزرگترین کشورهای صاحب گوسفند در جهان است که مقدار 52 درصد از زمین های نیوزیلند، به چرای دام اختصاص دارند.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با اشاره به اینکه کارشناسان و گله داران کشور نیوزیلند می تواند در چندقلو‌زایی گوسفندان این سازمان را یاری رسانند افزود: مدیریت تغذیه و هورمون تراپی یکی از روش های موثر در افزایش دو قلو‌زایی در گوسفندان است که در آذربایجان شرقی انجام می پذیرد.

محمدیان با بیان اینکه ارتباط سازنده با مراکز و سازمان های تخصصی بین المللی خارج از کشور در زمینه اصلاح نژاد دام های کوچک موثر می باشند افزود: افزایش دوقلوزایی با اصلاح نژاد گوسفند و بزمیسر شده و در پی بهبود جمعیت دام سبک مولد در استان هستیم.

وی بهبود جمعیت دام‌ مولد سبک و افزایش تولید گوشت گوسفندی را از برنامه های سازمان جهادکشاورزی دانست و گفت: با بهبود مدیریت تولید و تغذیه دام می توان میزان تولید گوشت قرمز گوسفندی را افزایش داده به نوعی که فشار کمتری نیز به مراتع وارد شود، به همین منظور تاکید بیشتر این سازمان در بخش بهبود تغذیه دام و مدیریت تولید مثل است.