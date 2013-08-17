تغییر نام کتابخانه های کردستان/کتابخانه مرکزی استانداردهای لازم را ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعیل احمدی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و فرهنگ و شرایط استان کردستان از این پس در نامگذاری کتابخانه ها از نام شخصیت های بزرگ ملی و مذهبی کشور و به ویژه استان استفاده می شود.

وی افزود: همچنین کتابخانه تازه تاسیس منطقه کانی کوزله با نام کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) نامگذاری شده است.

مدیر کل کتابخانه های کردستان بیان کرد: کتابخانه عمومی شماره یک واقع در خیابان فردوسی به کتابخانه فردوسی، کتابخانه عمومی بهاران به کتابخانه شهید ملا برهان عالی و کتابخانه شماره دو به کتابخانه عمومی ماموستا هه ژار تغییر نام پیدا کردند.

کتابخانه مرکزی استانداردهای لازم را ندارد

احمدی از تغییر نام کتابخانه مرکزی به کتابخانه شهید مطهری به عنوان یکی از مهمترین اقدامات نام برد و یادآور شد: این کتابخانه از سال ها پیش به نام کتابخانه مرکزی معروف است در حالی که اصلا ویژگی های یک کتابخانه مرکزی بر اساس استانداردهای مشخص شده را نداشته است.

وی ادامه داد: کتابخانه مرکزی باید شاخص های ویژه ای داشته باشد و کتابخانه مرکزی سنندج این ویژگی ها را ندارد و در حد رفع انتظارات شهروندان نبود.

مدیر کل کتابخانه های کردستان از ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی در کتابخانه های عمومی خبر داد و گفت: توجه به کیفیت در کنار کمیت یکی از اولویت های کاری است و باید در نحوه خدمات رسانی تغییرات اساسی داده شود.

احمدی اظهار داشت: انتظار می رود با اجرایی کردن برنامه ها و ارئه راهکارهای مناسب شاهد ارتقاء سرانه کتابخوانی در استان باشیم.