70 پروژه ورزشي دانشگاههاي پيام نور در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا اژدر در حاشيه افتتاحيه المپياد ورزشي دختران پيام نور سراسر كشور در گفت و گو با خبرنگاران در زنجان افزود:



وی ادامه داد: توسعه روز افزون ورزش همگاني ،مكان ها و رشته هاي مختلف ورزشي علاوه بر تحرك بيشتر، حركت علمي كشور را نيز ارتقا مي دهد ادامه داد: توجه دولت تدبير و اميد به كيفي سازي دانشگاههاي پيام نور كشور ضروري است.

اژدر افزود: دانشگاه پيام نور ظرفيت ها و استعداد هاي بي شماري در حوزه هاي گوناگوني دارد كه سرمايه گذاري در اين بخش مفيد و سودمند است.

معاون فرهنگي دانشگاه پيام نور كشور گفت: دانشجويان دانشگاههاي پيام نور كشور طي چند سال گذشته توانمنديهاي خود را در حوزه هاي گوناگون به اثبات رساندند كه اين مهم بر همگان آشكار است.

اژدر افزود: استعدادهاي شگرفي در دانشگاه پيام نور سراسر كشور وجود دارد كه توجه بيش از بيش وزارت علوم،تحقيقات به اين موضوع مهم بسيار ضروري است.

وي نبود زير ساخت ها و بسترهاي لازم را از جمله موانع توسعه ورزش در دانشگاههاي پيام نور كشور عنوان و اظهار كرد: براي رفع معضلات موجود در اين بخش اقداماتي انجام گرفته است.

وي فعال نمون كانونهاي عفاف و حجاب در دانشگاههاي پيام نور كشور را از جمله فعاليت هاي اين دانشگاه عنوان کرد و افزود: ترويج و گسترش آموزه هاي ديني و ترويج اقامه نماز در دانشگاههاي پيام نور از ديگر برنامه هاي معاونت فرهنگي است.

اژدر افزود: سال گذشته ۴۰۰ كرسي آزاد انديشي با موضوعات مختلف در دانشگاههاي پيام نور كشور برگزار شده است.

1،7 میلیارد ریال صدقه در شهرستان زنجان جمع‌آوری شد

مدير کميته امداد شهرستان زنجان از جمع‌آوري يک ميليارد و 700 ميليون ريال صدقه در شهرستان زنجان خبر داد.

اصغر پناهي افزود: سالانه بيش از 45 طرح مشارکتي توسط کميته امداد اجرايي مي‌شود که اين طرح‌ها برگرفته از سنت‌هاي حسنه اسلامي است.

وي با اشاره به اينکه عمل به سيره ائمه معصومان (ع) و همچنين محروميت زدايي از مهم‌ترين اهداف اجراي طرح‌هاي مشارکتي کميته امداد است، تصريح کرد: استفاده و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي عظيم

مردمي در کمک‌ به خانواده‌هاي نيازمند نيز از اهدافي است که در اجراي اين طرح‌ها دنبال مي‌شود.

مدير کميته امداد شهرستان زنجان در ادامه با اشاره به اينکه در حال حاضر نيز يکي از عمده طرح‌هاي اجرايي کميته امداد جمع‌آوري صدقات است، اضافه کرد: با برآورد صورت گرفته در شهرستان زنجان 60 هزار صندوق صدقه وجود دارد.

پناهی با اشاره به جمع‌آوري يک ميليارد و 750 ميليون ريال صدقه طي تير ماه در شهرستان زنجان افزود: اين مبالغ در راستاي برطرف کردن نيازهاي خانواده‌هاي مددجو شامل مشکلات معيشتي، تحصيلي، فرهنگي و ... هزينه مي‌شود.