فستیوال کودک و خانواده با حضورناشران کشوری در شیرازآغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد همتی بوشهری در این خصوص گفت: با حضورناشران کشوری واستانی حوزه کودک ونوجوان، با همراهی سازمانها ونهادهای مرتبط با حوزه کودک وخانواده، بویژه شهرداری شیراز –معاونت فرهنگی اجتماعی وموسسه فرهنگی هنری آوای اندیشه فارس، برای اولین بارنمایشگاهی درقالب فستیوال کودک و خانواده در روزسه شنبه 29 مردادماه جاری افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه از 29 مردادماه امسال تا پنج شهریور با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز وموسسه فرهنگی هنری آوای اندیشه فارس، شاهد نمایشگاهی درقالب فستیوال کودک و خانواده هستیم، گفت: ناشران حوزه کودک ونوجوان، مهدکودکها وکانون های علمی کودکان، موسسات وآموزشگاههای آزاد هنری، باشگاههای کودک ونوجوان، مراکز سلامت کودک و تمامی نهادها وسازمانهای دراین برنامه فرهنگی با ارائه آثار وتولیدات خود حضوردارند.

همتی ادامه داد: ایجاد سرای اهل قلم، رادیو نمایشگاه و ایجاد غرفه داستان،شعروقصه خوانی، نمایش، موسیقی، نقاشی، خوشنویسی وسفال درزمینه کودک ونوجوان ازدیگرفعالیتهای فرهنگی است که درطول برگزاری فستیوال کودک و خانواده درمکان بوستان آزادی شیراز، شاهدبرپایی آن هستیم.

مدیر کل فرهنگ وارشاداسلامی فارس اظهارداشت: خانواده از نهادهای مهم اجتماعی فرهنگی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسانی و بقای جامعه نقش بسیار مهمی دارد.در فرهنگ الهی، خانواده به مثابه دژی استوار و نهاد مقدس، بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول، تربیت و تعالی فرهنگی و سعادت وجود انسانی بر عهده دارد.

همتی گفت: خانواده باید از یک سو مرکز تندرستی. بهداشت جسمی و عقلی و از سوی دیگر مرکز پرورش تن، رشد روان و از سوی سوم محلی برای آماده کردن فرهنگ فرد جهت زندگی اجتماعی باشد.نتیجه دیگری که حاصل می شود این است که خانواده اولین و مهمترین کانون پرورش صحیح احیاء و شکوفائی استعدادها است. هرگونه تحول و تغییر اجتماعی وفرهنگی و یا هر اقدام اصلاحی باید نخست از خانواده آغاز شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاداسلامی فارس ضمن اشاره به اینکه والدین به کودک دین، راه بهره مندی از وجدان، پاکدلی، پارسایی، تملک نفس وفرهنگ اصیل برپایه دین را می آموزند و کودک ونوجوان این مسائل را جز در خانه درهیج جای دیگر نمی تواند فراگیرد، گفت: تمامی ارگانها و مراکز و موسسات می توانند برای یاری رساندن وسهیم شدن دراین امر مهم برای شرکت وگرفتن امکانات،غرفه نمایشگاهی وحضوردر فستیوال کودک و خانواده، باشماره های 07112339124 ویا 09365821787 تماس حاصل کنند.

همتی درادامه گفت: مراکز فروش کالای کودک ونوجوان نیزدراین راستاخدمت رسانی کرده و درکنار شهرداری شیراز، اداراتی همچون اداره امور کتابخانه ها ، بهزیستی ، کانون پرورش فکری ، آموزش وپرورش ، حوزه هنری ، صدا وسیما ، امور جوانان و ورزش ، دانشکده علوم پزشکی ، مراکز علمی آموزشی ، تفریحی وفروش کالای کودک ونوجوان دربخش خصوصی ، مارادرهرچه بهتراجراشدن این حرکت فرهنگی همراهی می کنند.

همتی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان قرار بود در تاریخ 12 تا 18 تیر ماه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز و با مدیریت موسسه فرهنگی هنری آوای اندیشه فارس و با حضور ناشران و مراکز علمی آموزش ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی هنری در قالب فستیوال کودک و خانواده همراه با اجرای برنامه شاد و مفرح ویژه کودکان و خانواده ها در پارک آزادی برگزار گردد بنا به کمبود وقت و هماهنگی بیشتر با ناشران و حضور موثر مراکز فرهنگی در ایام یادشده برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: به خاطر پربار شدن این رویداد فرهنگی که باعث ایجاد شورونشاط اجتماعی ، حفظ ارزشها و در حمایت از ناشران حوزه کودک و نوجوان برنامه ریزی گردیده، متعاقبا اخبار فرهنگی وهنری بعدی اولین فستیوال کودک و خانواده از طریق جراید و شبکه اطلاع رسانی به اطلاع ناشران وعموم مردم خواهد رسید.