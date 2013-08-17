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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۶

مخفی خبر داد:

440 پروژه عمراني در هفته دولت در همدان به بهره برداري مي رسد

440 پروژه عمراني در هفته دولت در همدان به بهره برداري مي رسد

همدان – خبرگزاري مهر: مدير روابط عمومي و امور بين الملل استانداري همدان گفت: در هفته دولت امسال در استان همدان 440 پروژه عمراني به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرنگار مهر مسلم مخفي ظهر شنبه در اولين حماسه برنامه ريزي مراسم بزرگداشت شهداي دولت اظهار داشت: اين پروژه هاي، پروژه هاي عمراني خدماتي اقتصادي هستند كه به بهره برداري و افتتاح مي رسند.

مدير روابط عمومي و امور بين الملل استانداري همدان افزود: اين پروژه ها بالغ بر 150 ميليارد تومان است و هشت پروژه كلنگ زني نيز با مبلغ 30 ميليارد تومان در هفته دولت انجام مي شود.

وي بيان داشت: سه پروژه افتتاح تصفيه خانه بزرگ فاضلاب نيز در اسدآباد، رزن و كبودراهنگ به بهره برداري مي رسد كه حركت بزرگي در استان محسوب مي شود.

مخفي بیان داشت: 440 پروژه در استان به بهره برداري مي رسد.

وی اضافه كرد: اين پروژه ها با حضور استاندار، معاونين استاندار و فرمانداران انجام مي شود.

مدير روابط عمومي و امور بين الملل استانداري همدان در پايان سخنانش گفت: پروژه ها در هفته دولت در راستاي آبرساني، برق رساني، به سازي مساكن روستايي، راه روستايي، گاز رساني و كشاورزي انجام مي شود.

کد مطلب 2117129

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