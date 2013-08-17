شکار زنان جوان در قالب دوستی خیابانی/ دستگیری سه شیطان صفت پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 23:30 هجدهم مرداد مأموران گشت انتظامي در حين گشت زني در بزرگراه تهران – قم به يک دستگاه خودرو 206 سفيد رنگ پارک شده در حاشيه بزرگراه مشکوک شده و در حين بررسي علت توقف خودرو اطلاع پيدا کردند که سه جوان با تهديد و در حالي که زن جواني توسط آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، قصد دارند تا اين دختر جوان را مورد آزار و اذيت قرار دهند.

با حضور مأموران هر سه سرنشين خودروي 206 دستگير و به کلانتري 171 مصطفي خميني منتقل شدند.با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع آزار و اذيت و به دستور شعبه 101 جزايي دادگاه بخش آفتاب , پرونده برای رسيدگي تخصصي در اختيار پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز رسيدگي به پرونده در پايگاه نهم پليس آگاهي , زن جوان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ساعت 17 روز حادثه در ايستگاه اتوبوس خيابان مدائن نشسته بودم که پسر جواني در نزديکي من نشست و با چرب زبانيT شماره تلفن همراه خودش را به من داد و از من خواهش کرد تا با او تماس بگيرم. چند ساعت از اين موضوع گذشته بود که با شماره تلفن اين شخص به نام حميدرضا تماس گرفته و او نيز بلافاصله براي همان روز با من قرار ملاقات گذاشتساعت هشت شب در خيابان شهيد رجايي بود که حميدرضا بر سر قرار آمد و عنوان کرد که با دو نفر از دوستانش و با ماشين به دنبال من آمده و به بهانه دور زدن از من خواست تا به مراه وي سوار ماشين 206 شوم.

زن جوان در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : هنوز چند دقيقه اي از سوار شدن من به ماشين و صحبت کردن با حميدرضا نگذشته بود که راننده 206 اقدام به قفل کردن درب هاي ماشين کرد و زماني که به اين موضوع اعتراض کردم ناگهان حميدرضا و دوستش شروع به ضرب و شتم من کرده و تهديد کردند که هيچ سر و صدايي نکنم و راننده 206 نيز ا به سرعت از شهر خارج شد.





با توجه به اظهارات شاکی، کارآگاهان پايگاه نهم به تحقيق از متهمان به نام حميدرضا . ش ( 25 ساله ) , ايمان . ن ( 28 ساله ) و محمد . ک ( 23 ساله ) پرداخته و آنها نيز که چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند در اعترافات خود عنوان داشتند که با طرح و نقشه قبلي براي آزار و اذيت زن جوان اقدام به ربودن و انتقالش به خارج شهر کرده‌اند که توسط مأموران گشت انتظامي دستگير شده اند.

سرهنگ عباسعلي محمديان ، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ ، در ادامه ي اعلام اين خبر با اشاره به انجام رفتارهاي پرخطر از سوي برخي گروه سني جوان جامعه عنوان داشت : با وجود اطلاع رساني انجام شده از سوي پليس و اصحاب رسانه به افراد جامعه به ويژه گروه سني جوان و نوجوان و در اين ميان دختران و زنان جوان در برابر رفتارهاي پرخطر و ارائه هشدارهاي پليسي در خصوص دوري از انجام اينگونه رفتاره، متأسفانه همچنان شاهد هستيم که برخي از افراد به علل و بهانه هاي مختلف و بدون هيچگونه توجه به آسيب هاي پنهان شده در رفتارهاي پرخطر همچنان اصرار به انجام و تکرار اينگونه رفتارها ازجمله ايجاد روابط نامتعارف و تعريف نشده با افراد ناشناس دارند.

در بسياري از پرونده ها به ويژه با موضوعات جرايم جنايي شاهد هستيم که طريقه آشنايي قرباني و متهم از طريق همين روابط نامتعارف بوده است.

رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ در پايان اين خبر با اشاره به صدور قرار قانوني براي متهمان گفت با توجه به اعترافات صريح متهمان، قرار بازداشت موقت از سوي مقام قضايي صادر و متهمان برای انجام تحقيقات تکميلي و شناسايي ساير جرايم ارتکابي و مشابه در اختيار پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفته اند.

محمدیان ازشکات و مالباختگاني که توسط سرنشيان يک دستگاه خودرو سواري 206 سفيد رنگ ، به شيوه و شگردهاي مختلف مورد آزار و اذيت، تهديد و احتمالا سرقت اموال و زورگيري قرار گرفته اند خواست تا برای شناسايي متهمان و طرح و پيگيري شکايات خود به پايگاه نهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در شهرري – خيابان آستانه مراجعه کنند.