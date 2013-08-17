رای اعتماد مجلس به حداکثر وزاری پیشنهادی فراسیاسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به کسب رای اعتماد حداکثر وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نشان داد که مجلس فراتر از مسائل سیاسی عمل کرده و با رای اعتماد خود به 15 وزیر حماسه سیاسی را تکمیل و زمینه ساز حماسه اقتصادی در کشور شدند.

وی ادامه داد: در بحث رای اعتمادها نمایندگان مجلس با جدیت، منطقی و هم خرد جمعی را لحاظ کرده و منصفانه و منطقی و ولایی عمل کردند.

زاهدی این اقدام مجلس را مکمل حماسه سیاسی مردم در 24 خرداد ماه اعلام کرد و اظهار داشت: امروز وظیفه همه مردم و مسئولین کمک به دولت یازدهم است تا بتوانند مشکلات کشور را حل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سه وزیر آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش که نتوانستند رای اعتماد مجلس را به دست اورند گفت: این سه وزارتخانه نیز به دلیل ارتباط نزدیکی که با جوانان دارند مورد حساسیت بیشتر نمایندگان قرار گرفتند تا نسل جوان اعتقادی و با باورهای ارزشی داشته باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به عزم جزم مجلس برای حمایت از دولت تصریح کرد: غیر از جلسات علنی مجلس که به صورت مستقیم هم پخش شد جلسات زیادی نمایندگان با وزرا در کمیسیون های تخصصی برگزار شد که نتیجه آن یک تعامل خوب برای توسعه است و قول مساعد در این زمینه داده شده است.

وی همچنین در پایان سخنان خود با تقدیر از مدیران استانی در خدمت به مردم در دولت گذشته گفت: امیدواریم در دولت یازدهم با نگاهی تحولی و توسعه ای مسائل و مشکلات استان را حل کنیم.

