شورای امنیت باید نقش بیشتری را در سوریه و مصر ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهوری اندونزی روز گذشته از شورای امنیت خواست تا نقش بیشتری را در سوریه و مصر ایفا کند.

وی همچنین از مذاکرات خود با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر رهبران جهانی درباره تنشها و بحران در سوریه و مصر خبر داد.

رئیس جمهوری اندونزی در نشست سالانه خود در پارلمان با توجه به سالگرد استقلال این کشور در روز 17 آگوست گفت: ممکن است جهانیان هیچ اقدامی را برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه و مصر انجام نداده و این بحران انسانی همچنان ادامه یابد.

وی در پایان حمایت خود را از فلسطین برای تشکیل یک دولت مستقل اعلام کرد و خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات سازش خاورمیانه میان صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین شد.