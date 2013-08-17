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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

رئیس جمهوری اندونزی:

شورای امنیت باید نقش بیشتری را در سوریه و مصر ایفا کند

شورای امنیت باید نقش بیشتری را در سوریه و مصر ایفا کند

رئیس جمهوری اندونزی بر لزوم ایفای نقش بیشتر شورای امنیت در سوریه و مصر و پایان خشونت ها در این دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهوری اندونزی روز گذشته از شورای امنیت خواست تا نقش بیشتری را در سوریه و مصر ایفا کند. 

وی همچنین از مذاکرات خود با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر رهبران جهانی درباره تنشها و بحران در سوریه و مصر خبر داد.

رئیس جمهوری اندونزی در نشست سالانه خود در پارلمان با توجه به سالگرد استقلال این کشور در روز 17 آگوست گفت: ممکن است جهانیان هیچ اقدامی را برای پایان دادن به خشونت ها در سوریه و مصر انجام نداده و این بحران انسانی همچنان ادامه یابد.

وی در پایان حمایت خود را از فلسطین برای تشکیل یک دولت مستقل اعلام کرد و خواستار از سرگیری هرچه سریعتر مذاکرات سازش خاورمیانه میان صهیونیستها و تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

کد مطلب 2117138

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