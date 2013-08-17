رونمایی از 26 جلد کتاب ادبی ـ کارگاهی در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه 10 جلدی «کارگاه شعر» و مجموعه 16 جلدی «کارگاه قصه و کودک» دوشنبه 28 مرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد. این دو مجموعه در راستای آموزش مفاهیم شهروندی و با همکاری جمعی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان تألیف شده است.

مجموعه 16 جلدی کارگاه قصه و کودک به همت محمدرضا شمس، مرجان کشاورزی آزاد، مجید راستی، زهرا موسوی، طاهره ایبد، زهره پریرخ، لاله جعفری و ناصر کشاورز با عناوینی نظیر اتوبوس و دریا، سیب سبز، سیاره کوتی‌ها، خرس، تبر، درخت، گومب گومب، پری دریایی، موش می‌شوم مرا بگیر و غول جیغ جیغوی ترسو تألیف شده است.

مجموعه 10 جلدی کارگاه شعر به همت اسدالله شعبانی، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان‌نژاد، جعفر ابراهیمی شاهد، مریم هاشم‌پور و فریدون سراج با عناوین «شهر خط خطی»، «هله هولی‌های خوشمزه»، «پرنده جان! برو تو شهر ما نمان!»، «سرخه می‌گه نگه‌دار»، «گنجشک و سبز و قرمز»، «خوشا به حالت‌ای روستایی»، «الاغه با تو قهرم»، «زمین بازی ما را خریدند»، «گرفه دم بریده» و «تا آن ور خیابان» تألیف شده است.

مراسم رونمایی از این دو مجموعه روز دوشنبه 28 مرداد از ساعت 16 در فرهنگسرای اندیشه آغاز خواهد شد.