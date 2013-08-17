  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

رونمایی از 26 جلد کتاب ادبی ـ کارگاهی در فرهنگسرای اندیشه

رونمایی از 26 جلد کتاب ادبی ـ کارگاهی در فرهنگسرای اندیشه

مراسم رونمایی از دو مجموعه 10 و 16 جلدی «کارگاه شعر» و «کارگاه قصه و کودک» از آثار موسسه نشر شهر، دوشنبه 28 مرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه 10 جلدی «کارگاه شعر» و مجموعه 16 جلدی «کارگاه قصه و کودک» دوشنبه 28 مرداد در فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد. این دو مجموعه در راستای آموزش مفاهیم شهروندی و با همکاری جمعی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان تألیف شده است.

مجموعه 16 جلدی کارگاه قصه و کودک به همت محمدرضا شمس، مرجان کشاورزی آزاد، مجید راستی، زهرا موسوی، طاهره ایبد، زهره پریرخ، لاله جعفری و ناصر کشاورز با عناوینی نظیر اتوبوس و دریا، سیب سبز، سیاره کوتی‌ها، خرس، تبر، درخت، گومب گومب، پری دریایی، موش می‌شوم مرا بگیر و غول جیغ جیغوی ترسو تألیف شده است.

مجموعه 10 جلدی کارگاه شعر به همت اسدالله شعبانی، مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان‌نژاد، جعفر ابراهیمی شاهد، مریم هاشم‌پور و فریدون سراج با عناوین «شهر خط خطی»، «هله هولی‌های خوشمزه»، «پرنده جان! برو تو شهر ما نمان!»، «سرخه می‌گه نگه‌دار»، «گنجشک و سبز و قرمز»، «خوشا به حالت‌ای روستایی»، «الاغه با تو قهرم»، «زمین بازی ما را خریدند»، «گرفه دم بریده» و «تا آن ور خیابان» تألیف شده است.

مراسم رونمایی از این دو مجموعه روز دوشنبه 28 مرداد از ساعت 16 در فرهنگسرای اندیشه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2117139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها