افزایش ایستگاههای آتش نشانی پایتخت به 120 ایستگاه تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم افتتاح همزمان 4 ایستگاه آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه کنترل حوادث و سرویس دهی به بهترین شکل خود رسیده و خوشحالیم که امروز صد و سومین ایستگاه را افتتاح می کنیم.

وی به تجهیز امکانات در مجموعه آتش نشانی شهرداری تهران اشاره کرد و افزود : در تکمیل تجهیزات و امکانات مورد نیاز آتش نشانی به شرایط مناسبی رسیده و تجهیزات به روز دنیا را از داخل و خارج از کشور تامین کرده ایم. آتش نشانی تهران چیزی نسبت به سایر آتش نشانی های دنیا کم ندارد و آموزش و انضباط موجود در این سازمان زبانزد است.

قالیباف با بیان اینکه هم اکنون 9 ایستگاه جدید در حال احداث است گفت: با توسعه ایستگاهها زمان رسیدن به حوادث آتش سوزی 1.5 دقیقه کاهش یافته و به 4 دقیقه رسیده است.

وی رفتار و فرهنگ شهروندان را نیز عاملی دیگری در کاهش زمان رسیدن نیروهای آتش نشان به محل حادثه عنوان کرد و افزود: وقتی شهروندان ماشین امداد را می بینند که برای نجات جان انسان ها در حال حرکت هستند باید راه را برای آنها بگشایند تا این گونه در کاهش زمان نیز دخیل باشند. در حال حاضر نیز خوشبختانه حلقه بزرگراهی تهران تکمیل شده که به این موضوع کمک می کند.