کنکاش مهر از 4 گزینه احتمالی پذیرش تصدی وزارت علوم/ از تماس تلفنی تا ارائه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه جعفر میلی منفرد با 162 رای مخالف نمایندگان مردم به کابینه تدبیر و امید راه نیافت، گمانه زنیهای رسانه ای بار دیگر در خصوص انتخاب گزینه بعدی، قوت گرفت.

این بار اما به جز جعفر توفیقی، گزینه های جدید دیگری برای قبولی سرپرستی یا تصدی وزارت علوم مطرح شده اند که می توان به افرادی از جمله سید محمد مهدی نژاد نوری - معاون پژوهشی وزارت علوم دولت دهم، جعفر توفیقی - وزیر علوم دولت هاشمی، غلامعلی افروز - استاد دانشگاه تهران و مسعود شفیعی - استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد.

هر کدام از این گزینه ها در گفتگوی خود با خبرنگار مهر، به مواردی در خصوص مذاکرات دفتر رئیس جمهور برای پذیرش این سمت اشاره کرده اند.

غلامعلی افروز

افروز در گفتگو با خبرنگار مهر خود را یکی از گزینه های مطرح شده اعلام کرد و گفت: هنوز با من در این باره صحبت نشده اما پیش از این اعلام کردند که احتمالاً من را برای گزینه های وزارت آموزش و پرورش یا علوم در نظر گرفته اند.

وی تاکید کرد که برنامه های پیشنهادی خود را برای یکی از این دو وزارتخانه آماده کرده تا در صورت لزوم ارائه دهد.

به گفته وی تاکنون از سوی دفتر رئیس جمهور تماسی با غلامعلی افروز گرفته نشده است.

جعفر توفیقی

جعفر توفیقی که پیش از این در کارگروه تعیین شاخصهای وزیر علوم دولت یازدهم عضویت داشت، درباره احتمال دوباره مطرح شدنش برای وزارت علوم، اظهار داشت: هنوز با من در این باره صحبت نشده و باید منتظر ماند تا تصمیم رئیس جمهور اعلام شود بالاخره امروز و فردا این گزینه معرفی می شود.

وی ادامه داد: معمولاً در چنین مواقعی سرپرست معین می کنند تا در کمال آرامش بتوان بر سر گزینه اصلی تصمیم گرفت.

توفیقی درباره این موضوع که آیا برنامه ای برای وزارت علوم در صورت پیشنهاد از سوی دفتر رئیس جمهور ارائه می دهد یا خیر، گفت: باید صبر کرد!

محمد مهدی نژاد نوری

معاون فعلی پژوهشی وزارت علوم که امروز از سوی برخی رسانه ها به عنوان گزینه سرپرستی وزارت علوم مطرح شده در گفتگو با خبرنگار مهر، این خبر را نه تایید و نه رد کرد.

وی با بیان اینکه هنوز تماسی از سوی دفتر رئیس جمهور دریافت نکرده، گفت: ما به عنوان ارث و برای اینکه نفر بعدی با معاونت پژوهشی وزارت علوم آشنا باشد، طرحی را آماده کرده و یک نسخه از آن را در اختیار رئیس جمهور قرار داده ایم ولی تماسی برای پیشنهاد این پست با من گرفته نشده است.

مسعود شفیعی

یکی دیگر از گزینه هایی که امروز از وی برای سرپرستی وزارت علوم در رسانه ها مطالبی عنوان شد، مسعود شفیعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

وی درباره احتمال وزیر شدنش در عرصه آموزش عالی دولت یازدهم، اظهار داشت: از دفتر رئیس جمهور باید این سوال را پرسید و تاکنون برنامه ای از من نخواستند هر چند تماسهایی دریافت کرده ام.

شفیقی تاکید کرد که در این یکی دو روزه تکلیف مشخص می شود.