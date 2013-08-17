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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

حمیدیه در گفتگو با مهر:

مسئولان ورزشی استان میان ورزش ها تبعیض قائل نشوند

مسئولان ورزشی استان میان ورزش ها تبعیض قائل نشوند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال شهرستان کرمانشاه گفت: مسئولان اداره ورزش کرمانشاه نباید میان ورزش ها تبعیضی قائل شوند و رسیدگی آن ها به مشکلات هیئت ها متفاوت باشد.

رضا حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مسئولان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه تناسب را برای حل مشکلات هیئت های ورزشی و تقشیم امکانات رعایت نمی کنند و شاهد یک تبعیض هستیم.

وی افزود: این تبعیض به فعالیت هیئت ها ضربه وارد می کند و باعث می شود که ورزش شهر کرمانشاه آنطور که باید رشد نکند.

حمیدیه در ادامه گفت: مدت هاست که برای حل برخی مشکلات سالن تمرین بازیکنان از اداره ورزش کمک درخواست کرده ایم اما متاسفانه هیچ گونه کمکی به ما نکرده اند. این در حالی است که برخی از هیئت های دیگر از حمایت های بهتری برخوردار هستند.

وی خاطر نشان کرد: این دیدگاه نادرست و تبعیض ها بایستی از میان رفته و یک تناسب عادلانه در حمایت از هیئت ها و تقسیم امکانات رعایت شود.
 
 

کد مطلب 2117165

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