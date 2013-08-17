مسئولان ورزشی استان میان ورزش ها تبعیض قائل نشوند

رضا حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مسئولان اداره ورزش و جوانان کرمانشاه تناسب را برای حل مشکلات هیئت های ورزشی و تقشیم امکانات رعایت نمی کنند و شاهد یک تبعیض هستیم.

وی افزود: این تبعیض به فعالیت هیئت ها ضربه وارد می کند و باعث می شود که ورزش شهر کرمانشاه آنطور که باید رشد نکند.

حمیدیه در ادامه گفت: مدت هاست که برای حل برخی مشکلات سالن تمرین بازیکنان از اداره ورزش کمک درخواست کرده ایم اما متاسفانه هیچ گونه کمکی به ما نکرده اند. این در حالی است که برخی از هیئت های دیگر از حمایت های بهتری برخوردار هستند.

وی خاطر نشان کرد: این دیدگاه نادرست و تبعیض ها بایستی از میان رفته و یک تناسب عادلانه در حمایت از هیئت ها و تقسیم امکانات رعایت شود.



