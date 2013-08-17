به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این تعداد شغل با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی ایحاد شده است.

وی بیان کرد: امسال نیز تاکنون بیش از چهار هزار و 800شغل در قالب مشاغل خانگی و اشتغالزایی در استان ایجاده شده است.

فرهادی بیان داشت: از این تعداد حدود یک هزار و 370 مورد مربوط به مشاغل خانگی در روستاها و شهرهای زیر 20هزار نفر بوده است.

وی عنوان کرد: این طرح‌ها در قالب کارانگیزی، توان افزایی، طرح های تبدیلی خودکفایی، طرح‌های ایجادی، تلفیقی، سرمایه گذاری، صندوق توسعه ملی و کشاورزی اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یکی از مهمترین راههای توانمندسازی مددجویان را ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی عنوان کرد و گفت: 44هزار نفر از جمعیت تحت پوشش این نهاد با خوداشتغالی و توانمندسازی می‌توانند ازچرخه حمایت خارج شوند.

فرهادی یادآور شد: سالانه باید 10درصد از مددجویان این نهاد پس از توانمندسازی از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شوند.

این مسئول مهارت آموزی را یکی از مهمترین برنامه‌ها در این راستا عنوان کرد و بیان داشت: در راستای ارائه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، 95 مورد آموزش مهارت برای مددجویان انجام شد.

وی در ادامه نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغال زایی را برای ایجاد اشتغال پایدار مددجویان ضروری عنوان کرد و گفت: در چهار ماهه اول سال شش هزار و 145 مورد نظارت و بازدید بر طرح‌ها صورت گرفته است.

فرهادی عنوان کرد: 31 هزار و 774 خانوار با جمعیت حدود 94 هزار نفر زیر پوشش خدمات کمیته امداد استان هستند.