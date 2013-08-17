سطح کیفی مسابقات لیگ برتر اسکواش ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان اتحادی ظهر شنبه در نشست هیئت اسکواش گلستان تصریح کرد: سال گذشته از ابتدای لیگ قدرت های اصلی مشخص بودند اما امسال بازیکنان ملی و خوب کشور در تمام تیم ها پراکنده شده اند و این، باعث بالارفتن کیفیت لیگ شده است.

وی اظهار داشت: امسال رقابت ها بسیار نزدیک و حساس است و هیچ تیمی از ابتدا بازنده نیست بلکه همه تیم ها با انگیزه برد یا ارائه بازی خوب به میدان می آیند.

به گزارش مهر، مسابقات لیگ برتر اسکواش باشگاههای کشور امسال با شرکت تیم های ایران رادیاتور ایران، هیات اسکواش گلستان، برنج سفره گیلان، فولاد یزد، شهرداری ارومیه، تربیت یزد، شهرداری ساری، آران و بیدگل اصفهان و خوزستان برگزار می شود.