سطح کیفی مسابقات لیگ برتر اسکواش ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان اتحادی ظهر شنبه در نشست هیئت اسکواش گلستان تصریح کرد: سال گذشته از ابتدای لیگ قدرت های اصلی مشخص بودند اما امسال بازیکنان ملی و خوب کشور در تمام تیم ها پراکنده شده اند و این، باعث بالارفتن کیفیت لیگ شده است.
وی اظهار داشت: امسال رقابت ها بسیار نزدیک و حساس است و هیچ تیمی از ابتدا بازنده نیست بلکه همه تیم ها با انگیزه برد یا ارائه بازی خوب به میدان می آیند.
به گزارش مهر، مسابقات لیگ برتر اسکواش باشگاههای کشور امسال با شرکت تیم های ایران رادیاتور ایران، هیات اسکواش گلستان، برنج سفره گیلان، فولاد یزد، شهرداری ارومیه، تربیت یزد، شهرداری ساری، آران و بیدگل اصفهان و خوزستان برگزار می شود.
در هفته دوم دور رفت رقابت های لیگ برتر اسکواش باشگاههای ایران در سال 92 تیم هیات اسکواش گلستان به دو پیروزی دیگر دست یافت.
تیم گلستان که در بازی های هفته اول این رقابت ها توانسته بود تیم های برنج سفره گیلان و تربیت بروجرد را با نتایج سه بر صفر و دو بر یک از پیش رو برداشته و گام اول را در لیگ برتر امسال محکم و پرقدرت بردارد، در هفته دوم نیز برابر تیم های ایران رادیاتور تهران و شهرداری ارومیه نیز به برتری دو بر یک دست یافت تا با این نتایج، هم امتیاز با تهران در جایگاه دوم جدول جای گیرد.
بازی های هفته دوم لیگ برتر اسکواش باشگاههای ایران 23 تا 25 مرداد در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد.
تیم اسکواش گلستان در مسابقات لیگ برتر امسال با ترکیب فرزاد شکوهی،سمیع الله قاصدآبادی، اشکان اتحادی و عرفان اکبری حاضر شده است، ضمن آنکه اتحادی سرمربیگری این تیم را نیز برعهده دارد.
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