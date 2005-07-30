رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد: فعاليت دانشگاه آزاد تحت نظارت وزارت علوم، موجب تضعيف اين دانشگاه مي شود // دانشگاه آزاد يك نهاد مردمي است و نبايد دولتي شود

دكتر سرورالدين در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي"مهر" افزود: علي رغم اينكه شهريه دانشگاه هاي آزاد از برخي از مدارس غير انتفاعي كمتر است، بزرگترين مشكل دانشجويان دانشگاه آزاد، پرداخت شهريه است. از نظر آموزشي دانشجويان اين دانشگاه ها مشكل خاصي ندارند.

وي تصريح كرد: در دهه گذشته دانشگاه هاي آزاد سياستي را در جهت ارتقا كيفيت در دانشگاه ها را درپيش گرفتند. بر اساس اين روند اكثر واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي موظف به تكميل و گسترش ساخت و ساز، تجهيز آزمايشگاه ها و سالن هاي اجتماعات شدند به طوري كه بيش از 30 درصد بودجه به طور اجباري به اين امور اختصاص يافت.

رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي افزود: نهادهاي بسياري بر واحدهاي دانشگاه هاي آزاد نظارت دارند. علاوه بر اين سازمان مركزي دانشگاه كه در تهران مستقر است بازرسي و نظارت كامل را بر روي دانشگاه هاي تحت تابعه خود انجام مي دهد. همچنين در هيات امناي دانشگاه هاي آزاد هميشه يك نماينده از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت تصميم گيري هاي مهم وجود دارد. ضمن اينكه وزارت علوم نظارت بر ايجاد رشته هاي جديد واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد را بر عهده دارد.

دكتر سرورالدين خاطرنشان كرد: اگر دانشگاه آزاد تحت نظارت وزارت علوم در آيد از بين مي رود. اين دانشگاه يك نهاد مردمي است و نبايد دولتي شود. ثابت شده است كه موسسات دولتي در مقايسه با موسسات خصوصي موفقيت چنداني ندارند. همچنين به دليل خصوصي بودن اين نهاد رابطه ها، بروكراسي ها و ريخت و پاش ها در اين دانشگاه به مراتب كمتر و مديريت بهتر است.

وي يادآور شد: وزارت علوم به دليل حجم گسترده واحدهاي دانشگاه آزاد و تعداد زياد دانشجويان اين دانشگاه توان نظارت كلي و كامل بر اين دانشگاه را ندارد.

رييس منطقه 10 دانشگاه آزاد اظهار كرد: دولت كمك لازم را به دانشگاه هاي آزاد نمي كند. بايد همانطور كه به دانشجويان دولتي وام دانشجويي تعلق مي گيرد به دانشجويان اين دانشگاه ها نيز وام شهريه تعلق بگيرد.

دكتر سرورالدين در پايان تصريح كرد: دانشگاه آزاد اسلامي روندي را در پيش گرفته كه باعث بهبود روز افزون كيفي آن مي شود. ميزان حمايت اين دانشگاه از پژوهشگران و اساتيد پژوهشگر در دانشگاه بيشتر از دانشگاه هاي دولتي است. همچنين اعزام اساتيد به فرصت هاي مطالعاتي و حمايت مالي از مقالات علمي آنها در اين دانشگاه رو به افزايش است.