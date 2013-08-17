انتقال پساب برای تامین آب باغستانهای سنتی قزوین اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای باغستان استان ظهر شنبه در محل سالن کنفرانس استانداری قزوین به ریاست استاندار قزوین تشکیل جلسه داد.



احمد عجم در این جلسه گفت: با تشکیل دولت جدید امیدواریم امور کشور با سرعت بیشتری پیش برود و همه مسئولان و دولت مردان همت خود را برای حل مشکلات کشور به کار گیرند.



استاندار قزوین بیان کرد: مشارکت در احیاء باغستان های سنتی با حضور چهار هزار باغدار و استفاده از ظرفیت های موجود می تواند با هم پوشانی امکانات دستگاههای اجرایی زمینه رسیدگی به امور باغستانها را تسریع کند.



عجم اظهارداشت: برای تامین منابع مورد نیاز احیاء و آبیاری باغستانها آمادگی کامل داریم که امیدواریم با استقرار دولت جدید بتوانیم برخی کارهای باقیمانده را با سرعت بیشتری اجرایی کنیم.



اجرای طرح پساب در قزوین ضروری است



استاندار قزوین یادآورشد: مهمترین هدف از اجرای طرح پساب تامین آب کشاورزی مورد نیاز استان و نیز باغستانهاست که می توان از توان بخش خصوصی هم استفاده کرد تا ذکارها بهتر انجام شود.



عجم گفت: فاضلاب ورودی به باغستان باید بسرعت مدیریت و هدایت شود و اگر در کوتاه مدت قادر به اتصال به شبکه نیستیم می توان مسیر را محرف کرد تا به باغستان نریزد تا طرح اصلی اجرا شود.



وی پیشرفت موجود در بخش فاضلاب را قابل قبول دانست و افزود: در سالهای گذشته باغستانها در حال تخریب بود اما امروز با تلاش های مسئولان و دست اندرکاران بویژه شهرداری و جهاد کشاورزی و آب منطقه ای ضمن جلوگیری تخریب و نابودی این میراث ارزشمند طرحهای خوبی برای ثبت آن در فهرست ملی و جهانی هم انجام شده است.



فاضلاب آب پایدار است



عجم تصریح کرد: تامین امنیت باغستانها و افزایش پوشش آن از دیگر کارهایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و مجموع هشت میلیون مترمکعب آب فاضلاب ظرفیت بسیار بالایی است که باید مورد استفاده برای تامین نیاز بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.



وی اظهارداشت: فاضلاب به عنوان آب پایدار و مستمر می تواند با مدیریت اصولی بخشی از نیازهای کشاورزی استان را تامین کند.



استاندار قزوین گفت: نباید با تصمیمات عجولانه به بخش کشاورزی شوک وارد کرد بلکه با نگاه کارشناسی و در جلسات تخصصی نسبت به بررسی طرحهای اصولی برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی اقدام کرد.



عجم یادآورشد: با نزدیک شدن به زمان برگزاری روز قزوین از همه مسئولان استان انتظار داریم همکاری لازم را برای برگزاری مناسب این رویداد مهم انجام دهند زیرا به نمایندگی از جمهوری اسلامی میزبان همایش بزرگی هستیم که میهمانان خارجی را نیز پذیرا خواهیم بود و باید تلاش کنیم این رویداد به نحو مطلوب برگزار شود.







