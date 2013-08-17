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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

کاظمی:

فعالیت كارخانه سرب و روي زنجان به طور کامل متوقف شده است

فعالیت كارخانه سرب و روي زنجان به طور کامل متوقف شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست فرماندار شهرستان زنجان گفت: كارخانه سرب و روي زنجان بنا به دستور مسئولان استان به طور صد در صد متوقف شده و اعلام فعاليت آن به صورت پنهاني شايعه اي بيش نيست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي كاظمي در پی بروز شایعاتی مبنی بر ادامه کار پنهانی کارخانه سرب و روی زنجان افزود: مردم نگران نباشند و كارخانه سرب و روي زنجان با حضور نماينده دادستان زنجان از روز چهارشنبه پلمپ شده و فعاليتي نيز در آن صورت نمي گيرد.

سرپرست فرماندار زنجان در پاسخ به سوال شماري از شهروندان در خصوص آلودگي آب شرب زنجان نيز گفت: آب و خاک اين كارخانه از سوي كارشناسان مربوط تحت كنترل و نظارت دقيق است.

كاظمي افزود: ۶۰ درصد آب شرب شهروندان زنجاني از سد تهم و ۴۰ درصد مابقي نيز كه از طريق چاه ها تامين مي شود هيچ آلودگي ندارد.

وی ادامه داد: حضرت آیت الله سید محمد حسینی زنجان و  همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان تاکید ویژه در لزوم توجه به بهداشت و سلامت استان و همچنین لزوم توقف فعالیت کارخانه سرب و روی و رعایت اصول زیست محیطی توسط این کارخانه دارند.
 

کد مطلب 2117172

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