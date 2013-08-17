تبریک شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به آزادگان سرافراز

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است :

روز 26 مرداد 1369، میهن اسلامی شاهد حضور کبوتران سبکبالی بود که پس از سال‌ها زندان در اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود گذاشتند. قاصدک آزادی در چنین روزی پیام‌آور رهایی شده و این کبوتران از بند رسته به آغوش گرم ملت خود بازگشتند. میهن اسلامی چراغانی بود و شعف و سروری وصف‌ناپذیر از حضور این رسولان و مبلغان انقلاب و جنگ ، سراسر ایران را فراگرفته بود.

اولین عکس‌العمل آزادگان از دیدن وطن، بوسه زدن بر خاک آن بود؛ ‌سرزمینی که قدم به قدم آن با خون بهترین فرزندان این ملت و اسوه جوانان کشور تطهیر شده بود . حرکت بعدی زیارت مرقد پیر و مرادشان خمینی کبیر و بیعت با جانشین خلف او بود و این همه ،‌ نشان از علاقه وافر و پای‌بندی آنان به اسلام ، انقلاب و میهن عزیزشان داشت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : امام خمینی در وصف آزادگان چنین فرموده‌اند : «اگر روزی اسرا برگشتند و من نبودم سلام مرا به آن‌ها برسانید و بگویید خمینی در فکرتان بود.»

«ما را چه رسد که با این قلم‌های شکسته و بیان‌های نارسا در وصف شهیدان و جانبازان و مفقودان و اسیرانی که در جهاد فی سبیل‌الله جان خود را فدا کرده و یا سلامت خویش را از دست داده‌اند یا به دست دشمنان اسلام اسیر شده‌اند، مطلبی نوشته یا سخنی بگوییم؟ زبان و بیان ما عاجز از ترسیم مقام بلندپایة عزیزانی است که برای اعتلای کلمة حق و دفاع از اسلام و کشور اسلامی جانبازی نموده‌اند.»

آن‌ها توانستند در سال‌های زجر و شکنجه ‌، درد و بیماری جسمی ؛ روح و روان خود را ، ‌توفنده و مقاوم حفظ کنند و تقوا و مردانگی خود را مضاعف نمایند تا در بازگشت به میهن در صحنه‌های مختلف جامعه ، سرمشق و نمونه‌ای باشند برای همگان تا در دوران سازندگی و تعالی و پیشرفت ، ملت ما پرصلابت‌تر و مقاومتر، ‌با دشمنان خود روبه‌رو شود و با صبر و بردباری هوشمندانۀ خود به منظور پیشرفت وتعالی و عظمت ایران اسلامی سختی ها و مشکلات را برطرف سازد.

مقام معظم رهبری و فرماندهی کلّ قوا درباره آزادگان می‌فرمایند : «آزادگان آبروی این ملت را حفظ کردند...»

«....یکی از چیزهایی که شما را ، دل‌هایتان را زنده نگه می‌داشت ، پر امید نگه می‌داشت، یاد آن چهره و روحیة پرصلابت ، امام عزیزمان بود.آن بزرگوار هم خیلی به یاد اسرا بودند. حال پدری را که فرزندانش به این شکل از او دور شده باشند، راحت می‌شود فهمید.»

در پایان این اطلاعیه ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه صبر و توکل و ایمان آزادگان سرافراز که عزت و شرافت و آبرو را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند ، بار دیگر تجلیل نموده و از جامعه و به ویژه مسئولان می‌خواهد تا قدر این گوهرهای ارزشمند و ناب را در شرایط سخت تحریم های اقتصادی امروز بیش از پیش دانسته و از آنان به عنوان گنجینه های و سرمایه های ملی و حماسی تاریخ یک ملت شجاع و مقاوم حفاظت و حراست و بهره گیری کرده و از آنان درس صبر و بردباری و مقاومت در برابر سختی ها و شدائد و حرکت هوشمندانه در برابرتحریم های ناجوانمردانه را بیاموزند و به کار گیرند .

ملت ایران اسلامی نیز به نیکی یاد دارد که به پاس چنین مجاهدت های صادقانه و خالصانۀ آزادگان و اسرای صبور و شهدای گرانقدر ، جانبازان و دیگران مجاهدان ، ملت ایران از چنین استقلال ، امنیت و آزادی و پیشرفت خیره کنننده ای در سطح جهان برخوردار است و اینک وظیفه ما نسل های جدید و مسئولان کشور است که با الگوگیری درست از راه روشن آزادگان و مجاهدان فی سبیل الله ، با صبر و تحمل بر مسائل و مرارت های مسیر پیش رو و بهره گیری از مقاومت مجاهدانه و هوشمندانه در عرصه های علمی- اقتصادی - سیاسی - دیپلماتیک ، برای رسیدن به کمال انسانیت و اوج آزادی ، عدالت و تعالی جامعه و بشریت با اتخاذ تصمیمات راهبردی و طرح های کلان استراتژیک و گوش فرا دادن به منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) بکوشیم .