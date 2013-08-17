آمادگی دفاعی درس معرفت و دفاع از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارعلي فضلي ظهر شنبه در سالروز آزادي آزادگان در جمع سرمربيان درس آمادگي دفاعي در سالن همايش تربيت معلم شهيد بهشتي مشهد گفت: آزادگان در اسارت ازفرصتهايشان خوب استفاده و با دست پر به كشور برگشتند.

وی با اشاره به اینکه در روزاستقبال از اسرا فاصله 1.5 ساعتي را به علت ازدحام جمعيت مردمي كه به استقبال آمده بودند 8 ساعته طي كرديم افزود: روز سي ونهم جنگ وقتي آبادان به تصرف نيروهاي اشغالگر عراقي در آمد امام(ره) دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود ما در تدارك تشكيل گردان خود جوشي از مردم بوديم تا به دستور امام عمل كنيم كه خبر دادند بني صدر رئيس جمهور وقت كشور مي خواهد با نيروهاي مردمي ديداركند.

فتنه در تمام دوران های انقلاب وجود داشته است

فرمانده قرارگاه راهيان نور ادامه داد: همه نيروها براي ديدار با بني صدر جمع شدند، بني صدر تعابير عجيبي به كار برد كه شما چرا به جبهه آمديد شما كه دانش نظامي نداريد و دست وپا گير ارتش مي شويد، براي اينكه از دادن اسلحه و مهمات براي مجاهدت در راه خدا جلوگيري كند، همچنين به يكي از فرماندهان ارتش دستور داده بود كه ما را به جزيره مينو بفرستند جايي كه حتي خبري از جنگ نبود.

وي تصريح كرد: فتنه فقط مربوط به سال 88 نبوده در دورانهاي ديگر هم ازابتداي انقلاب بویژه در اول جنگ هم فتنه زياد بود در آن شرايط سخت ما با سخنان شهيد بهشتي كه فرمود كاش مي شد من هم مثل شما سلاح به دست مي گرفتم و در سنگر از مردم دفاع مي كردم روحيه گرفتيم.

جانشين فرمانده بسيج كشوربا اشاره به گردان خود جوش مردمي براي شكستن حصر آبادن به سرمربيان درس آمادگي دفاعي گفت: شما هم امروز نقش همان گردان را داريد.

وی با تاکید بر اینکه نبايد غفلت كنيم كه دشمنان در وسط راه با حربه هاي سياسي جلوي ما را بگيرند افزود: درس آمادگي دفاعي فقط درس تير و تفنگ نيست بلكه درس معرفت و دفاع از اسلام، قرآن و امامت است خودش يك ادبيات و فرهنگ است و بايد نشر پيدا كند بايد با معرفت آغاز شود تا تير به خطا نرود.

تحول در کتاب آمادگی دفاعی با تغییر محتوا

وي بيان كرد: در اين درس امسال در سه حوزه شاهد تحول هستيم، اولين حوزه محتوا است كه هرسوژه اي از دفاع مقدس كه قبلا امكان انتشارش نبود امروز منتشر مي شود مي خواهيم كتاب آمادگي دفاعي را از غربت در آوريم و حوزه محتوا را بيش از پيش تقويت كنيم.

ایجاد رشته تخصصی آمادگی دفاعی در دانشگاه

فرمانده قرارگاه راهيان نوردومين حوزه تحول را مربيان دانست وادامه داد: در حال حاضر 14 هزار مربي اين درس را تدريس مي كنند كه فقط 28 نفرشان مجاز به تدريس اين درس هستند و تخصص كافي دارند كه با هماهنگي وزير آموزش وپرورش و فرمانده بسيج قرار است به عنوان يك رشته تخصصي در دانشگاه ايجاد شود.

وی ادامه داد: همچنين مربيان اين درس قرار است بعد از آزمون دوره يك كارت با دو امضا "آموزش و پرورش و سپاه" داشته باشند.

راهیان نور یک حج بصیرتی است

وي با بيان اينكه اكنون در مدارس، آمادگي دفاعي در روز هاي پنجشنبه كه روز زنده آموزشي نيست تدريس مي شود سومين حوزه تحول را مربوط به ساعت تدريس دانست و بيان كرد: با هماهنگي هاي آموزش و پرورش قرار بر اين است كه يك ساعت به ساعات درسي يكي از روزهاي زنده آموزشي اضافه گردد و اين درس در روزهاي زنده درسي تدريس شود.

جانشين فرمانده بسيج كل كشور با اين تعبير كه راهيان نور امروز مهماني شهدا و يك حج بصيرتي است به توسعه كمي وكيفي اين كاروانها اشاره كرد و افزود: از سال 88 تا به امروز اعزام اين كاروان ها از 400 هزار نفربه 4 ميليون و 860 هزار نفر در سال رسيده است.