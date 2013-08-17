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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

حاج رسولیها‌:

شهردار مناطق راتنها با وجود یک تخلف عزل می‌کنیم

شهردار مناطق راتنها با وجود یک تخلف عزل می‌کنیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این شورا حتی با وجود یک تخلف نیز شهردار مناطق را عزل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر عباسی حاج‌رسولیها پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی اصفهان با اشاره به بزرگداشت روز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، بیان داشت: از دولت فعلی انتظار اجرا کردن درست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را داریم.

وی در مورد رای اعتماد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور اظهار داشت: آرای اعتماد نمایندگان نوعی دیگر از حماسه‌ سیاسی بود و از این پس چشم ‌انتظار حماسه اقتصادی دولت هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: دولت جدید برای در نظر گرفتن حق و حقوق شهرداری‌ها، سود 10 درصدی سوخت را در نظر بگیرد.

وی همچنین در مورد مشکل مطرح شده محمود محمدی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، مبنی بر اخذ اضافه عوارض اصفهان ساختمان‌های بین پنج یا شش طبقه اظهار داشت: در صورت اثبات این قضیه که بر خلاف شرع قانون و دیوانگی انجام شده در روبروی همه اعضا شهردار آن شهرداری عزل می‌شود.

ابوالفضل قربانی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در این جلسه گفت: باید از بی‌نظمی‌های آینده میدان امام علی(ع)، به عنوان یک طرح کشوریکه با تلاش همه‌جانبه شهر اصفهان به ویژه منطقه سه و سازمان عمران به سرانجام رسیده است، خودداری شود.

کد مطلب 2117179

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