فرمانده نیروی دریایی جمهوری آذربایجان فردا به تهران سفر می کند

محسن پاک آیین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر شاهین سلطان اف، فرمانده نیروی دریایی جمهوری آذربایجان به تهران خبر داد.

وی با اشاره به اینکه شاهین سلطان اف فردا وارد ایران می شود، افزود: فرمانده نیروی دریایی آذربایجان به دعوت امیر صیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران به تهران سفر می کند.

پاک آیین اظهار داشت: این سفر نشان دهنده عمق اعتماد و احترام متقابل دو کشور و نماد علاقه دو کشور به حفظ امنیت و ثبات دریای خزر را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود این سفر سه روزه آثار مثبتی را به همراه داشته باشد.