به گزارش خبرنگار مهر، نشستهای اتاق اقتباس در باشگاه کتاب تهران، به نقد و بررسی رمانهایی اختصاص دارد که فیلمهای سینمایی ماندگار با اقتباس از آنها ساخته شدهاند.
هفتمین نشست از سری نشستهای اتاق اقتباس به نقد و بررسی کتاب «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» اختصاص پیدا کرده است که فیلم سینمایی ماندگاری با همین نام با اقتباس از آن ساخته شده است. اما این فیلم بیشتر با نام «دیوانهای از قفس پرید» در ایران شناخته شده است. بازیگر شناخته شده این فیلم جک نیکلسون است. رمان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» توسط کن کیسی نویسنده آمریکایی در سال 1962 نوشته شده است. نویسنده در این اثر به نقد مکتب روانشناسی رفتارگرایی پرداخته است.
فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» نیز در سال 1975 به کارگردانی میلوش فورمن ساخته شده است.
نشست نقد و بررسی این رمان و فیلم سینمایی روز سهشنبه 29 مرداد از ساعت 17 با حضور اعضای باشگاه کتاب تهران در سالن آمفیتئاتر فرهنگسرای ارسباران به نشانی زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا، برگزار خواهد شد.
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