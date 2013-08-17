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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۶

پرستویی و گلستانی بازیگران فیلم جدید میرکریمی شدند/ فیلمبرداری در لوکیشن ثابت

پرستویی و گلستانی بازیگران فیلم جدید میرکریمی شدند/ فیلمبرداری در لوکیشن ثابت

پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی به عنوان بازیگران فیلم جدید رضا میرکریمی که هم‌اکنون در پیش‌تولید قرار دارد، انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در پیش‌تولید قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری از هفته آینده آغاز خواهد شد. تمام سکانس‌های فیلم در لوکیشن ثابتی در حوالی مرکز تهران خواهد بود.

هم اکنون کار تمرین و دورخوانی متن توسط بازیگران آغاز شده است. این اولین همکاری پرویز پرستویی با رضا میرکریمی است. همچنین هومن بهمنش نیز مدیریت فیلمبرداری این پروژه را برعهده دارد. هنوز نام مشخصی از این فیلم منتشر نشده است.

این فیلم کاملا شهری و فضای آن اجتماعی است. "یه حبه قند" عنوان کار قبلی میرکریمی است که در اکران عمومی با استقبال روبرو شد. همچنین قرار بود نماینده سینمای ایران در اسکار 2013 باشد که این امکان فراهم نشد. "یه حبه قند" جوایز مختلفی از جشنواره های داخلی و خارجی دریافت کرده است.

 

کد مطلب 2117189

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