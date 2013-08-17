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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سرانه فضای ورزشی در لرستان برای هر نفر 49 سانتی متر است

سرانه فضای ورزشی در لرستان برای هر نفر 49 سانتی متر است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی برای هر نفر در این استان 49 سانتی متر است.

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین فضای ورزشی در استان لرستان 49 سانتی متر است.

وی با اشاره به میانگین فضای ورزشی در کشور، عنوان کرد: این رقم در کشور 60 سانتی متر است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان با بیان اینکه برای ارتقا فضاهای ورزشی در سطح استان پروژه های فراوانی در دست ساخت است، افزود: میانگین فضای ورزشی در لرستان تا قبل از سال 84 تنها 17 سانتی متر بوده است.

محمدی اصل با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان لرستان رسیدن به میانگین کشوری در این زمینه است، افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید سرانه فضای ورزشی در لرستان به یک متر می رسید و این در حالیست که در حال حاضر در برنامه پنجم توسعه قرار داریم و هنوز سرانه فضای ورزشی در لرستان 49 سانتی متر است.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل ورزش و جوانان لرستان برای ارتقای فضای ورزشی در استان، گفت: یکی از اولویتهای این اداره کل پیگیری برای تخصیص بیشتر اعتبارات ملی در این حوزه است.

کد مطلب 2117190

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