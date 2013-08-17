  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

معاونت عتبات عالیات در سازمان حج تشکیل می‌شود

معاونت عتبات عالیات در سازمان حج تشکیل می‌شود

مدیرکل پشتیبانی و منابع انسانی سازمان حج و زیارت از تشکیل معاونت جدید عتبات عالیات در این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد عسکری در خصوص اقدامات انجام شده در اداره کل پشتیبانی و منابع انسانی سازمان حج و زیارت گفت: یکی از مشکلات سازمان حج و زیارت نمودار قدیمی این سازمان بود که جوابگوی نیاز‌های فعلی نبود .

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از اقدامات صورت گرفته تغییر نمودار سازمانی از 2 معاونت به 3 معاونت بود که معاونت عتبات عالیات در سازمان حج و زیارت به دلیل ضرورت رسیدگی بیشتر به امور زائران عتبات عالیات تشکیل شد تا بتوان به مردم خدمات بهتری را ارائه دهد و مشکلاتی که بر سر راه زیارت عتبات عالیات وجود داشت برطرف گردد.
 

کد مطلب 2117197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها