به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد عسکری در خصوص اقدامات انجام شده در اداره کل پشتیبانی و منابع انسانی سازمان حج و زیارت گفت: یکی از مشکلات سازمان حج و زیارت نمودار قدیمی این سازمان بود که جوابگوی نیاز‌های فعلی نبود .

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از اقدامات صورت گرفته تغییر نمودار سازمانی از 2 معاونت به 3 معاونت بود که معاونت عتبات عالیات در سازمان حج و زیارت به دلیل ضرورت رسیدگی بیشتر به امور زائران عتبات عالیات تشکیل شد تا بتوان به مردم خدمات بهتری را ارائه دهد و مشکلاتی که بر سر راه زیارت عتبات عالیات وجود داشت برطرف گردد.

