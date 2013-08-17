علت افت کیفیت آب در قم کاهش خروجی از سد گلپایگان است/ حل مشکل تا 72 ساعت آینده

مهندس سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل افت کیفیت آب شرب قم طی روزهای اخیر که با نارضایتی مردم همراه بود، بیان داشت: علت این مسئله کاهش شدید ذخایر آب سد گلپایگان است که به دنبال این مسئله مسئولان آب استان اصفهان، میزان خروجی آب از این سد را با توجه به میزان ورودی به آن، تنظیم کرده و کاهش داده اند.

وی با بیان این که در گذشته میزان خروجی از این سد برای تامین آب قم 4 هزار لیتر در ثانیه بوده است، یادآور شد: مسئولان در استان اصفهان این میزان را به 3 هزار لیتر در ثانیه کاهش دادند و این درحالی است که در حال حاضر میزان ورودی آب به سد گلپایگان 2 هزار لیتر در ثانیه است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: این موضوع به وزارت نیرو کشیده و جلساتی برگزار شد و در نهایت با دستور معاون وزیر نیرو مقرر شد تا میزان خروجی از سد گلپایگان دوباره به 4 هزار لیتر در ثانیه افزایش و این روند تا پایان شهریورماه ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که مشکل افت کیفیت آب شرب قم تا 72 ساعت آینده تا حدودی رفع خواهد شد، یادآور شد: بعد از پایان فصل تابستان و برای شروع فصل پائیز بار دیگر در خصوص میزان خروجی آب از سد گلپایگان تصمیم گیری خواهد شد.

پیش بینی کاهش کیفیت آب قم در فصل پائیز

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پیش بینی می‌شود با شروع فصل پائیز مشکلاتی در خصوص میزان کیفیت آب شرب قم به وجود آید و دلیل این موضوع هم کاهش شدید ذخایر ذخیره شده در سد گلپایگان طی فصل تابستان است به طوری که در حال حاضر میزان ذخیره اب این سد به زیر 5 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی اضافه کرد: در صورتی که در فصل پائیز بارندگی‌هایی که منجر به جاری شدن سیل نشود، نداشته باشیم مشکل کیفیت آب قم در این فصل جدی خواهد بود.