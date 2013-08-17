به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه وکیلی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود: با آغاز گازرسانی در شهر بندرعباس، شهرک پیامبر اعظم (ص) با عنایت به پیگیری‌های بعمل آمده به جهت تامین زیرساخت‌ها نیز در اولویت گازرسانی قرار گرفت که عملیات اجرایی آن از سال 1392 آغاز شده است.

وی با بیان اینکه عملیات گاز رسانی به شهرک پیامبر اعظم (ص) در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است، افزود: با هماهنگی های انجام شده با شرکت گاز استان هرمزگان، اجرای لوله کشی گاز داخلی واحدها و واگذاری انشعاب به پروژه‌های الگو تا پایان شهریور ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان، عملیات اجرایی گازرسانی به واحدهای مسکن مهر شهرک پیامبر اعظم طی روزهای آینده انجام می‌شود.

وی بیان کرد، با اتمام شبکه اصلی، گازرسانی به دیگر واحد ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.