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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

الصاق کد شبنم بر روی کالاهای وارداتی در کشورهای مبداء تولید در دستور کار

الصاق کد شبنم بر روی کالاهای وارداتی در کشورهای مبداء تولید در دستور کار

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: امکان الصاق کد رهگیری (شبنم) بر روی کالاهای وارداتی در کشورهای مبداء تولید در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته راهبردی اجرای طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی (شبنم) که با حضور روسای سازمان تعزیرات حکومتی ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ،مسوولان وزارت صنعت معدن و تجارت ، مجمع امور واردات ،شورای اصناف و گمرک ایران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

مهدی ابویی گفت: براساس مصوبات کمیته راهبردی اجرای طرح کد رهگیری کالاهای وارداتی (شبنم)  معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسریع و تسهیل اجرای کد رهگیری برای وارد کنندگان کالا ملزم به فراهم آوردن تدابیری شد تا وارد کنندگان کالا نسبت به الصاق کد رهگیری بر روی کالاهای وارداتی در کشورهای مبدا اقدام کنند.

ابویی در این جلسه با اشاره به اجرای موفق مرحله نخست و دوم طرح ملی کد رهگیری افزود: دستگاه های مجری و به ویژه وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قبل از شروع اجرای مرحله سوم طرح مشکلات و چالش های مراحل قبل را احصاء و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: گردش شفاف و حرکت با شناسنامه کالاهای وارداتی در سطح عرضه از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح ملی و استراتژیک است.

معاون پیشگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: با توجه به شروع اجرای مرحله سوم طرح کد رهگیری در سطح عرضه در آینده نزدیک تمامی ساز و کار لازم باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله از طرح توسط دستگاه های مجری طرح ،شورای اصناف و مجامع صنفی فراهم شود.

تقوی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این گفت: بازرسین سازمانهای صنعت،معدن و تجارت با همکاری اتحادیه های مربوطه آماده دریافت گزارش های مردمی و برخورد بامتخلفان در اجرای طرح کد رهگیری است.

وی با مطلوب ارزیابی کردن مراحل نخست و دوم کد رهگیری اشهار امیدواری کرد: با توجه به تهیه گزارش این مراحل مرحله سوم با جدیت بیشتری همراه شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز قانون‌مداری را شرط اول برخورد تعزیرات با تخلفات صنفی دانست و اعلام کرد: در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا در سطح عرضه با جدیت و دقت لازم اقدام می شود.

اطلاع رسانی در خصوص فهرست کالاهای مشمول مرحله سوم اجرای طرح کد رهگیری از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 2117201

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