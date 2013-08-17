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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

میرزاپور:

انجمن خيرين كتابخانه های عمومي كشور در تمامی استانها تشكيل شده است

انجمن خيرين كتابخانه های عمومي كشور در تمامی استانها تشكيل شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان با اشاره به اينكه انجمن خيرين كتابخانه های عمومي كشور در تمامی استانها تشكيل شده است گفت: اين انجمن تنها در استان های قزوين و گيلان راه اندازی نشده است.

مسلم میرزاپور ظهر شنبه در حاشیه کلنگ زنی کتابخانه خیرساز استان  در گفتگو با خبرنگاران استان افزود: به زودی در این استانها هم انجمن خیرین کتابخانه ساز راه اندازی شود.

كتابخانه های خيرساز با مشاركت خيرين و به صورت كاملا مردمی احداث و به بهره برداری می رسد .

وی با بیان اینکه از فعالیت 800 کتابخانه خیر ساز در کشور خبر داد ادامه داد: اگر خیرین بیش از بیش در این امر فرهنگی تلاش کنند کشور ما از لحاظ فرهنگی توسعه پیدا می کند.

مدیر عامل انجمن خیرین کتابخانه ساز ایرانیان از برگزاری نخستين جشنواره خيرين كتابخانه ساز خبر دادو افزود: برگزاری این جشنواره  عامل مهم در تشويق و ورود بيشتر خيرين در حوزه كتاب و كتابخوانی است.

مدیر عامل انجمن کتابخانه ساز ایرانیان گفت: در راستای توسعه و ترغیب مردم به امر کتابخوانی باید اطلاع رسانی لازم در این مورد باید توسط رسانه ها در دستور کار قرار گیرد.

میرزاپور افزود: هدف از احداث كتابخانه های خيری ورود اين قشر با خدا به فعاليت های فرهنگی است.

وی ادامه داد: هدف خیرین کتابخانه ساز ارتقای بینش و فرهنگ جامعه است .

کد مطلب 2117204

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