همايش بزرگ دوچرخه سواري آزادگان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همايش بزرگ دوچرخه سواري با حضور آزادگان و جانبازان مشهدي از مركز توانبخشي جانبازان نخاعي مشهد آغاز و به سمت حرم رضوي ادامه يافت.

اين خبر حاكي است، آزادگان و جانبازان سرافراز شهر مشهد به مناسبت سالروز ورود آزادگان به ميهن عزيز اسلامي در اين همايش شركت كردند.

در ادامه اين همايش دوچرخه سواران از حرم رضوي به سمت مزار شهداي شهرستان هاي كلات نادر، درگز، قوچان، چناران و مشهد حركت كردند.

سرپرست باشگاه ورزشی ایثارگران مشهد در اين خصوص توضيح داد: این همایش همزمان با سالروز بازگشت آزادگان هشت سال دفاع مقدس به میهن اسلامی در روز 26 مرداد ماه با حضور دوچرخه سواران آزاده و جانباز استان به همراه فرزندانشان برگزار شد.

مسلم مظفری اظهاركرد: در این همایش از که ساعت 7:30 دقیقه امروز در حال برگزاری است 100 دوچرخه سوار با حرکت از آسایشگاه جانبازان شهید هاشمی نژاد مشهد پس از زیارت حرم مطهر رضوی و گلزار شهدای خواجه ربیع مشهد حرکت كردند.

وي ادامه داد: این دوچرخه سواران مسیر شهرستانهای کلات، درگز، قوچان و چناران و در نهایت مشهد را به طول 500 کیلومتر در مدت 5 روز رکاب خواهند زد.

وی با اشاره به حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از این حرکت فرهنگی ورزشی گفت: دیدار با خانواده های آزادگان و شهدای جنگ تحمیلی ساکن در شهرها و روستاهای مسیر حرکت نیز انجام مي گيرد.