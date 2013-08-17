افزایش 270 درصدی حقوق فرهنگیان طی 5 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، با سکانداری چهار ساله حاجی‌بابایی بر حوزه عظیم آموزش و پرورش همواره شاهد ارائه طرح‌هایی با محوریت ارتقای جایگاه معلمان در جامعه با تغییر نگاه‌ها به این جایگاه، قله‌نشینی و صدرنشینی معلمان، حاکمیت پژوهش‌محوری در آموزش و پرورش، فرصت‌سازی برای ارتقای علمی معلمان با تعطیلی پنج شنبه‌ها، راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان به عنوان زیباترین ثمره تحول بنیادین و ... بوده‌ایم و کمتر مباحث معیشتی و رفاهی قشر آینده‌ساز کشور در دیدگاه و بیانات بالاترین مقام این وزارتخانه نظرها را به خود جلب کرده است، اما امروز با به ثمر نشستن سال‌ها تلاش شبانه‌روزی و عملیاتی شدن طرح‌های زیر ساختی که هدف نهایی آن قله‌نشینی معلم در جامعه و ارتقای جایگاه این قشر عظیم تا سطح استادی دانشگاه، شاید لازم باشد نیم نگاهی هر چند کوچک و گذرا به تامین ارتقای سطح معیشت و رفاه فرهنگیان در این چهار سال نیز داشته باشیم تا مشخص شود که به موازات ارتقای جایگاه معلم به معیشت و رفاه او نیز توجه لازم مبذول شده است.

این گزارش مستند در ارائه آخرین جدول پرداخت حقوقی (جدول 1) کارکنان آموزش و پرورش در مردادماه 92 می‌افزاید: وزارت آموزش و پرورش با :

- 898 918 نفرمعلم (نهصد و هجده هزار و هشت و نود و هشت ) با میانگین حقوق 1342100تومان (یک میلیون و سی صدو چهل و دو هزار و صد تومان)

- 66566 نفر نیروی خدماتی (شصت و شش هزار و پانصد و شصت و شش نفر) و با میانگین حقوق 937500تومان ( نهصدو سی و هفت هزارو پانصد تومان)

- 23294 نفر دانشجوی متعهد خدمت (بیست و سه هزار و دویست و نود و چهار) با میانگین حقوق 382300( سیصدو هشتاد و دو هزارو سی صد تومان)

که در مجموع 1008758 نفر ( یک میلیون و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هشت نفر ) میانگین حقوقی معادل 1293200تومان (یک میلیون و دویست و نود و سه هزارو دویست تومان) دریافت می‌کنند که اعتبار این مبلغ در مردادماه 1392رقمی معادل 12332530میلیون ریال (تقریبا برابر یک هزار و دویست و سی وسه میلیارد تومان) ویژه معلمان و مبلغ 624056 میلیون ریال (تقریبا برابر شصت و دو میلیارد و چهار صدو پنج میلیون تومان) ویژه کارکنان خدماتی و 89053 (تقریبا برابر هشت میلیارد و نهصد و پنج میلیون تومان) که در مجموع رقمی معادل 13045639میلیون ریال (تقریبا برابر یک هزار و سیصدو چهار میلیارد تومان) شده است که شرح آن در جدول شماره 1 پیوست آمده است:

براساس این گزارش، پایین‌ترین مبلغ دریافتی مربوط به پرسنل فرهنگی استان تهران و مناطق برخوردار مشابه آن و بالاترین آن مربوط به استان‌هایی نظیر: ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است. در توضیح علت این امر می‌توان به مواردی همچون برخورداری فرهنگیان در استان‌های کمتر توسعه یافته به واسطه دریافت مواردی همچون حق بدی آب و هوا، حق محرومیت از تسهیلات و ... اشاره کرد.

این گزارش ادامه می‌دهد: مقایسه میانگین حقوق کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور در مرداد ماه 92 در مجموع درگروه:

- معلمان با 918898 نفر(نهصد و هجده هزار و هشتصد و نود و هشت نفر) میانگین رقمی معادل 13421000(سیزده میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار ریال) حقوق دریافت می دارند .

- در بخش کارکنان خدماتی با 66566 نفر (شصت و شش هزار و پانصدو شصت و شش نفر)، میانگین رقمی معادل 9375000 (نه میلیون و سیصدو هفتاد و پنج هزار ریال ) حقوق دریافت می دارند.

- در گروه دانشجویان متعهد خدمت با 23294 (بیست و سه هزار و دویست و نود و چهار نفر) میانگین رقمی معادل 382300 (سه میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار ریال) حقوق دریافت می دارند.

براین اساس، در این میان استان ایلام در گروه معلمان و کارکنان خدماتی بالاترین میانگین حقوقی با ارقام 14323048 (چهارده میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و چهل و هشت ریال ) و10852438 (ده میلیون و هشت صد و پنجاه و دو هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) و کمترین پرداختی در زیرمجموعه معلمان مربوط به شهرستان های تهران با میانگین 12356446 ( دوازده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و چهل و شش ریال) و دربخش کارکنان خدماتی متوجه شهر تهران با میانگین 8513681 (هشت میلیون و پانصد و سیزده هزار و ششصد و هشتاد و یک ریال) بوده است که البته در بحث میانگین حقوق معلمان نیز شهر تهران جزء رتبه‌های پایین است که دلایل آن پیش تر ذکر شد ،

در بخش دانشجویان متعهد خدمت نیز از نظر فراوانی تعداد دانشجو بیشترین آمار مربوط به استان خراسان رضوی و کمترین آن مربوط به استان سمنان می باشد که رقم پرداختی آن ها یکسان و معادل 3823000 ( سه میلیون و هشتصدو بیست و سه هزار ریال) می‌باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: نگاهی به جدول آمار کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور در مردادماه 92 ( جدول شماره 2 ) و اشاره به محدوده پرداخت حقوق در ازای جمعیت خاص در این جدول نمایش داده شده است بعنوان مثال بصورت میانگین در سراسر کشور از مجموع 918898 نفر(نهصد و هجده هزار و هشتصد و نود و هشت نفر) معلم این وزارتخانه تعداد 9071 (نه هزار و هفتاد و یک نفر ) ماهانه بیش از دو میلیون تومان و تعداد ، 447/29 نفر (بیست و نه هزار و چهارصدو چهل و هفت نفر) بین یک میلیون و هشتصد تا دو میلیون تومان و تعداد 81422 نفر(هشتاد و یک هزار و چهارصدو بیست و دو نفر) بین یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان و تعداد 140945 نفر ( یکصد و چهل هزار و نهصدو چهل و پنج نفر) بین یک میلیون و چهار صد تا یک میلیون و ششصد هزار تومان و تعداد 232890 نفر (دویست و سی و دو هزار و هشتصدو نود نفر) بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار تومان و 268547 (دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و چهل و هفت ) نفر بین یک تا یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق دریافت می دارند.

همچنین براساس این گزارش ، تعداد 141431 نفر (صدو چهل و یک هزار و چهارصدو سی و یک نفر ) نیز ماهانه بین هشتصد تا یک میلیون تومان و تنها 15145 (پانزده هزار و یکصدو چهل و پنج نفر) نیز کمتر از هشتصد هزار تومان حقوق دریافت می کنند. که عموما از افرادی هستند که سابقه پایین دارند .

این گزارش اضافه می‌کند: برخی فرهنگیان علی رغم سنوات بالا ممکن است دریافتی پایین و کم داشته باشند که علت این امر را انجام وظیفه در مرکز استان از بدو استخدام ، عدم برخورداری از حق مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی، نداشتن پستهای مدیریتی در مدرسه و... عنوان کرد. جدول شماره 2 مبین این ارقام می‌باشد.

این گزارش در ادامه با مقایسه میانگین حقوق کارکنان رسمی و پیمانی ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور طی سال های 84 13تا 1392 می‌افزاید: میانگین حقوق فرهنگیان در سال 84 رقمی معادل 297600تومان (دویست و هفتاد و نه هزارو ششصد تومان ) و در پایان سال 1387 برابر 496600 تومان ( چهار صدو نود و شش هزارو ششصد تومان ) بوده است و در مردادماه 1392 به رقمی معادل 1342100 تومان (یک میلیون و سی صدو چهل و دو هزارو صد تومان ) که در مقایسه با سال 1387 به رشدی معادل 2.7 برابر رسیده است، همچنین این رقم در سال 1392 در مقایسه با سال 1384، به میزان 8.4 برابر رشد داشته است. براساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که این وزارتخانه علی رغم اینکه طی این سال ها در گفتمان عمومی و رسانه ها به طرح مسائل معیشتی معلمان نپرداخته است، اما با طرح مباحثی همچون جایگاه معلم و ارتقای آن به نقطه اصلی خود که موضوعات زیرساختی و بنیادین است و با تامین آن خودبخود موضوع معیشت معلمان نیز مرتفع خواهد شد ، گام برداشته است و امروز نیز با شروع اجرای طرح عظیم نظام رتبه‌بندی معلمان صدرنشینی معلم را نشانه رفته است و به این ترتیب هدف اصلی تحول بنیادین که برگرفته از فلسفه تربیت رسمی و عمومی تعلیم و تربیت با نگاه اسلامی است، تامین خواهد شد.

این گزارش حاکی است، علی‌رغم تلاشهای صورت گرفته که به آن اشاره شد برای دستیابی به رضایت شغلی فرهنگیان و زدودن زمینه‌های ادراک نابرابری، اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان ضروری به نظر می‌رسد.

با عنایت به اینکه حاجی بابایی از 24 آبان 1388 تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفته است در مقایسه سال 92 با سال 1387 از نظر میزان پرداخت حقوق شاهد افزایش 7.2 برابری می‌باشیم. به گونه ای که می‌توان گفت حقوق فرهنگیان در دوره خدمت وی از میانگین 496600 تومان به 1342100 تومان افزایش یافته است.