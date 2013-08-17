پایان خشکسالی برای عشایر مرزنشین/ افزایش 25 درصدی تولیدات عشایر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عشایر خراسان جنوبی از دیرباز به تمامی نقاط سرسبز استان و استانهای همجوار کوچ می کردند که خوشبختانه امسال با بهبود مراتع تولیدات دامی عشایر افزایش یافته و در بازار استان نیز تاثیر بسزایی داشته است.

خراسان جنوبی دارای 81 درصد عرصه های بیابانی بوده که 87 درصد مراتع آن فقیر است.

فقر مراتع استان باعث شده تا چهارمین استان عشایرنشین کشور به استانی دارای عشایر ساکن و مرزنشین تبدیل شود.

طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال 87 از عشایر کوچنده، 13 درصد جمعیت خراسان جنوبی با جمعیت 80 هزار و 166 نفر عشایر هستند، که هفت درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.

افزایش 25 درصدی تولیدات عشایر خراسان جنوبی

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: بهبود وضعیت مراتع استان باعث شده، از آغاز امسال تاکنون تولیدات فصلی عشایر استان 25 درصد افزایش یابد.

محمد ابراهیم ابراهیمی تولیدات عشایر استان از آغاز امسال را 13 هزار و 385 تن اعلام کرد و بیان داشت: از این میزان 11 هزار و 500 تن شیر و فرآورده های لبنی، هزار و 500 تن گوشت قرمز و 385 تن کرک مو و پشم بوده است.

ابراهیمی اظهارداشت: این میزان تولیدات از آغاز امسال به ارزش 110 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی آمار واحدهای دامی استان را یک میلیون و 382 هزار و 514 واحد دامی برشمرد.

پیش بینی تولید 19 هزار تن تولیدات عشایر تا پایان سال

ابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می شود تولیدات عشایر استان به 19 هزار تن تا پایان سال افزایش یابد، افزود: تولید گوشت قرمز از مرداد ماه آغاز شده و تا زمستان نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در محصول گوشت قرمز و کرک و مو که در فصل پائیز نیز ادامه دارد، حدود شش هزار تن به میزان تولیدات استان افزوده خواهد شد.

34 درصد تولیدات دامی استان به عشایر اختصاص دارد

ابراهیمی با اشاره به اینکه 34 درصد دام استان به عشایر اختصاص دارد، افزود: این میزان معادل یک میلیون و 373 راس دام سبک و سنگین و یک میلیون و 300 هزار واحد دامی در استان است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین 34 درصد تولیدات دامی استان به جامعه عشایری تعلق دارد.

خشکسالی تهدید جدی برای عشایر خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه خشکسالی های چند ساله موجب پائین آمدن سطح درآمدی جامعه عشایری شده است، بیان کرد: خریدهای تضمینی دولت برای حمایت از جامعه عشایری در سال ‌های خشکسالی راهکار مناسبی برای حفظ دام عشایر است.

ابراهیمی سوء تغذیه دام، افزایش بیماری‌ های واگیردار، مرگ و میر دام، کاهش آبستنی دام، افزایش سقط جنین دام و مرده ‌زایی در دام‌ ها را از جمله عوارض خشکسالی 14 ساله در دام عشایر ذکر کرد و افزود: این قشر از لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات مناسب فوق العاده محروم بوده و نیازمند همت و حمایت مسئولان هستند.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی کمبود آب شرب انسان و دام را از مهمترین مشکلات عشایر دانست و افزود: خشکسالی های چند ساله، گرمای شدید هوا، وضعیت نامناسب مراتع و کوچ عشایر و عدم تخصیص مناسب اعتبارت در سال گذشته و مشخص نبودن وضعیت اعتبارات امسال تاکنون، مشکلاتی را برای این قشر ایجاد کرده است.

تلف شدن دام؛ معیار پرداخت حق بیمه به عشایر

وی عدم پوشش خسارات ناشی از خشکسالی توسط بیمه را از مهمترین دغدغه های عشایر استان عنوان کرد و بیان داشت: حق بیمه درصورت تلفت دام به عشایر پرداخت می شود.

ابراهیمی ممیزی مراتع را از دیگر مشکلات برشمرد و بیان کرد: به دلیل ناآگاهی و وضعیت نامناسب مراتع در چند سال گذشته ممیزی باعث شده مراتعی که عشایر در زمان کوچ از آن استفاده می کرده اند در اختیار تعداد محدودی از عشایر و روستائیان همان محل قرار گیرد و عشایری که قبلا از آن مسیر کوچ انجام می داده اند دچار مشکل شوند.