به گزارش خبرنگار مهر، رضا پارسیان‌نژاد بعداز ظهر شنبه در نشست هماهنگی تدوین دانشنامه فرهنگ و تمدن استان، از آغاز فازدوم تدوین این دانش‌نامه خبرداد.

وی اظهار داشت :تا کنون 9 جلد از دانش نامه فرهنگ و تمدن استان چاپ شده و دو جلد نیز در دست چاپ است.

وی بیان کرد: در نظر داریم تاپایان سال 20 کتاب در زمینه دانش‌نامه فرهنگ و تمدن این استان منتشر کنیم.

پارسیان‌نژاد بیان داشت: هم اکنون موضوع هایی همچون آیین‌های نمایشی استان، تاریخی سیاسی استان، قلعه‌ها، لالایی‌ها، واگویه‌ها و شعرهای محلی، مشاهیر استان، بازی های بومی و محلی و... در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری استان کمبود اعتبار را یکی از مشکلات پیش رو برای تولید این کتب عنوان کرد و بیان داشت: تلاش می‌کنیم این مشکل با تعامل و مشارکت با سایر نهادها مرتفع شود.

وی بر شناسایی نقاظ ضعف و قوت آثار منتشر شده قبلی تاکید کرد و افزود: باید در زمینه فروش و عرضه این آثار راهکارهایی جدیدی اندیشیده شود.

پارسیان نژاد اظهار داشت: تشکیل اتاق فکر و استفاده از خرد جمعی در تولید این کتب نیز ضرورت دارد.

یکی از پژوهشگران فرهنگ و هنر استان نیز در این نشست گفت: ثبت و ضبط فرهنگ، هنر و ادبیات این استان برای ماندگاری آن ضروری است.

فیض‌الله افرازی‌زاده افزود: فرهنگ، هنر و ادبیات این استان میراث فرهنگی است که باید توسط پژوهشگران برای انتقال به آیندگان ثبت و ضبط شود.

وی بر توجه به پژوهش‌های کیفی تاکید کرد و یادآور شد: موضوع های زیادی در این زمینه در استان وجود دارد که باید از سوی پژوهگران مورد توجه قرار گیرد.

افرازی زاده بیان کرد: در این زمینه باید از همه پژوهشگران استان یاری طلبید تا بتوان به بهترین شکل این کار خطیر را به سرانجام رساند.