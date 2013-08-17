  1. استانها
  2. همدان
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

ضروري به مهر خبر داد:

اعزام ورزشكاران همداني به مسابقات قايقراني قهرماني كشور

اعزام ورزشكاران همداني به مسابقات قايقراني قهرماني كشور

همدان – خبرگزاري مهر: رئيس هيئت قايقراني استان همدان گفت: 14 نفر از ورزشكاران همداني در رشته قايقراني به مسابقات قهرماني كشور كانوپولو اعزام شدند.

محمد ضروري در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت: مسابقات قهرماني كشور كانوپولوي آقايان در دو بخش جوانان و بزرگسالان از امروز در مراغه در حال برگزاري است.

رئيس هيئت قايقراني استان همدان افزود: اين مسابقان از امروز به مدت سه روز برگزار مي شود كه در آن ورزشكاران با يكديگر به رقابت مي پردازند.

وي بيان داشت: در تركيب تيم كانوپولوي آقايان همدان مجتبي شاملو، حسن صمدي، فرامرز ورمزيار، اصغر احمدي، محمد بوجاري، ابوالفضل عظيمي و مهران حاجيلو حضور دارند.

ضروري اضافه كرد: مصطفي نوري، محمد چراغي، امين همداني، رامين محمودي، علي گمار، عبدالله جعفري و جواد جعفري نيز تركيب تيم جوانان همدان را شكل داده اند.

رئيس هيئت قايقراني استان همدان با بيان اينكه اين مسابقات در مراغه در حال برگزاري است، عنوان داشت: بيش از 200 قايقران در اين رقابت ها شركت كرده اند.

وي ابراز داشت: در مسابقات قهرماني كشور كاناپولوي آقايان استان هاي فارس، خوزستان، گيلان، آذربايجان شرقي، همدان، مركزي، اصفهان،  زنجان، تهران، البرز، اردبيل، خراسان رضوي و كرمانشاه در بخش بزرگسالان شركت كرده اند.

ضروري اظهار داشت: در بخش جوانان نيز استان هاي چهارمحال و بختياري،  آذربايجان شرقي، همدان، مازندران، مركزي، زنجان، تهران، خراسان رضوي و لرستان حضور دارند.

رئيس هيئت قايقراني استان همدان در پايان سخناش گفت: اين مسابقات طبق قوانين فدراسيون جهاني قايقراني و ICF و قوانين داخلي فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.

کد مطلب 2117220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها