اعزام ورزشكاران همداني به مسابقات قايقراني قهرماني كشور

محمد ضروري در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر اظهار داشت: مسابقات قهرماني كشور كانوپولوي آقايان در دو بخش جوانان و بزرگسالان از امروز در مراغه در حال برگزاري است.
رئيس هيئت قايقراني استان همدان افزود: اين مسابقان از امروز به مدت سه روز برگزار مي شود كه در آن ورزشكاران با يكديگر به رقابت مي پردازند.
وي بيان داشت: در تركيب تيم كانوپولوي آقايان همدان مجتبي شاملو، حسن صمدي، فرامرز ورمزيار، اصغر احمدي، محمد بوجاري، ابوالفضل عظيمي و مهران حاجيلو حضور دارند.
ضروري اضافه كرد: مصطفي نوري، محمد چراغي، امين همداني، رامين محمودي، علي گمار، عبدالله جعفري و جواد جعفري نيز تركيب تيم جوانان همدان را شكل داده اند.
رئيس هيئت قايقراني استان همدان با بيان اينكه اين مسابقات در مراغه در حال برگزاري است، عنوان داشت: بيش از 200 قايقران در اين رقابت ها شركت كرده اند.
وي ابراز داشت: در مسابقات قهرماني كشور كاناپولوي آقايان استان هاي فارس، خوزستان، گيلان، آذربايجان شرقي، همدان، مركزي، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، اردبيل، خراسان رضوي و كرمانشاه در بخش بزرگسالان شركت كرده اند.
ضروري اظهار داشت: در بخش جوانان نيز استان هاي چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، همدان، مازندران، مركزي، زنجان، تهران، خراسان رضوي و لرستان حضور دارند.
رئيس هيئت قايقراني استان همدان در پايان سخناش گفت: اين مسابقات طبق قوانين فدراسيون جهاني قايقراني و ICF و قوانين داخلي فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.
نظر شما