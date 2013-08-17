سهم 40 درصدي رانندگان غيربومي در حوادث رانندگي ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شيری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: بر اساس تازه ترين نتايج تجزيه و تحليل سوانح ترافيکي از ابتداي سال جاري تاکنون اين آمار به دست آمده است.

وي اضافه کرد: عدم آشنايي رانندگان غيربومي با جاده هاي پر پيچ و خم کوهستاني استان و خستگي ناشي از طولاني بودن سفر از دلايل عمده وقوع حوادث رانندگي در جاده هاي استان براي اين دسته از رانندگان است.

فرمانده پليس راه ايلام همچنين عدم توانايي رانندگان در کنترل وسايل نقليه ناشي از سرعت غير مطمئنه و خواب آلودگي را از ديگر علت هاي وقوع تصادفات عنوان کرد.

وي ادامه به اجراي مرحله دوم طرح تابستانه پليس راه اشاره کرد و گفت: با توجه به شروع دور دوم سفرهاي تابستاني و احتمال افزايش سفرها به سمت جاده هاي کمتر شناخته شده در نظر است با اجراي دقيق و قاطع اين طرح زمينه وقوع حوادث را تا حد زيادي از بين ببريم.

اخلاق حرفه اي رانندگان حمل و نقل عمومي الگويي مناسب براي ساير رانندگان

وي گفت: اخلاق حرفه رانندگان حمل و نقل عمومي مي تواند الگويي مناسب براي ساير رانندگان باشد.

این مسئول اظهار داشت: رانندگان حمل و نقل عمومي از جمله قشر زحمت كش هستند كه با ارائه خدمات به مردم و با رانندگي خوب خود همانند گذشته الگويي براي ساير رانندگان باشند.

وي گفت با تاکيد بر اينکه بخش حمل و نقل عمومي از تاثير گذار ترين بخش هاي حوزه ترافيک هستند، گفت: قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي شامل كليه رانندگان،سرنشينان وسايل نقيله ، متصديان حمل ونقل زميني، عابران پياده وفعالان در حوزه حمل ونقل وعبور ومرورمي باشد كه انتظار مي رود رانندگان حمل و نقل عمومي با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي ورانندگي الگويي صحيح براي سايررانندگان باشند.

فرمانده پلیس راه ايلام با برشمردن علل تصادفات درون شهري دراستان خاطر نشان کرد: اگر همه ما به قانون و مقررات پايبند و منطبق با آن حركت و عمل كنيم به طور قطع هم تصادفات و هم ساير ناهنجاري هاي اجتماعي و ترافيكي موجود با كاهش چشمگيري روبرو خواهد شد.

وی در پايان گفت:اميد است با اجراي دقيق اين قانون، براي معدود رانندگان خطرآفرين بازدارندگي لازم را فراهم و آرامش و سلامتي را براي جامعه به ارمغان آورديم.