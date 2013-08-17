بیمارستان طالقانی آبادان از نادرترین بیمارستانهای کشور به لحاظ اشغال تحت است

محمد اسماعیل مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان حاضر اشغال تخت در این بیماسرتان به 90 درصد در طول شبانه روز می رسد. از این رو به دنبال احداث بیمارستان 550 تختخوابی دانشکده هستیم تا بتوانیم بخش عمده ای از فضا را رها سازی کنیم.



وی با بیان اینکه درمان موضوعی چند جانبه است، تصریح کرد: سه بیمارستان در شهرهای آبادان، ماهشهر و شادگان به دلیل مشکلات مالی و کسری بودجه به عنوان بیمارستانهای ورشکسته محسوب می شوند.



مطلق یادآور شد: در زمان حاضر بیمارستان طالقانی به طور ماهانه 100 میلیون تومان کسری دارد که این مبلغ سوای از دارو است. چنانچه روال به همین شکل ادامه یابد دچار مشکل خواهیم شد.



رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در زمان حاضر ما 25 میلیارد تومان کسری بودجه داریم که رایگان کردن خدمات یکی از دلایل اصلی بروز این مسئله است. تاکنون 800 میلیون تومان به طور علی الحساب برای تزریق به بدنه سیستم از وزارت بهداشت دریافت کرده ایم.



وی اظهار کرد: درصدد تبدیل دانشکده به دانشگاه هستیم اما کسرهای زیادی داریم و بسیاری از تجهیات موجود فرسوده اند. به هر حال نیاز به کمک مردم و دولت جدید داریم، با برنامه ریزی درست در صدد آن هستیم که آنچه حق مردم است به انجام برسد و بهترین سرویس دهی شکل گیرد و ما شرمنده مردم نشویم.



مطلق با اشاره به افزوده شدن 20 تا 30 فوق تخصص اعم از هیات علمی و پزشکان یادآور شد: با تدابیر اندیشیده شده از آبان ماه مسال وضعیت درمان در منطقه بهتر می شود.



رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مجروحان تصادفی گفت: درمان و رسیدگی به مجروحان تصادفی در هنگام ورود به بیمارستانها رایگان است و پزشکان متخصص موظف به عمل آنان هستند.



وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از وظایف در موارد مشابه مراتب ره با دانشکده علوم پزشکی آبادان اطلاع دهند.



