جبران خسارت 150 میلیارد تومانی سیل اخیر استان کرمان نیازمند کمک های ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار استاندار کرمان صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان رای اعتماد دولت به 15 وزیر دولت یازدهم را نشانه حمایت همه جانه مجلس از دولت در راستای پیشبرد اهداف نظام عنوان و ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر نظام و انقلاب باشیم.

لزوم افزایش جذب بودجه های ملی برای کرمان

وی در این جلسه ضمن بررسی مفاد قانونی مرتبط با بودجه، توزیع اعتبارات تملک دارایی ها و زمینه های هزینه ای و اجرایی سهم بودجه استانی را نسبت به بودجه ملی ناچیز توصیف و از مدیران استانی خواست با تعامل بیشتر به دنبال جذب بودجه های ملی برای استان باشند.

نجار در این زمینه ادامه داد: فقط 14 درصد بودجه در اختیار استان است که در مقابل بودجه 86 درصدی ملی ناچیز است و مدیران باید تلاش کنند در یک ارتباط منطقی و اصولی با دستگاه های کشوری بودجه های ملی را جذب کنند.

نماینده عالی دولت در ساتان کرمان در بخش تملک دارایی ها نیز با توصیه به سازمان ثبت احوال یکی از مشکلات بحث زمین و مسکن را ثبت های دستی اعلام کرد و افزود: دستگاه های دولتی باید در زمینه تامین و نگهداری و بازسازی دارایی های تحت تملک آنها تلاش کنند که تکمیل پروژه ثبت اسناد راه حل مناسبی در زمینه حل مشکل قولنامه های دستی است.

خسارت هنگفت سیل در بخش های مختلف کرمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیل اخیر در استان کرمان و خسارات آن اشاره کرد و گفت: به دنبال جذب بودجه های کشوری در زمینه حل خسارات ناشی از سیل اخیر در استان کرمان هستیم.

استاندار کرمان خسارت سیل اخیر در استان را 150 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: سیل اخیر به راه ها، ابنیه ها و ساختمان ها خسارت زیادی زده که گزارش آن به دولت ارسال شده است.

وی ضمن ابراز امیدواری برای کمک های کشوری برای بازسازی مناطق سیل زده در استان کرمان افزود: متاسفانه سیل اخیر جان چهار نفر از شهروندان کرمانی را گرفت که البته یکی از جانباختگان در اثر صاعقه در سیرجان جان خود را از دست داده است.

استاندار کرمان در پایان سخنان خود به کشاورزان خسارت دیده از سیل اخیر استان قول مساعد داد تا از طریق بیمه و کمک های کشوری در زمینه جبران خسارت های آنها تلاش کنند.

