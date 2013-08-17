جشنواره قرآنی مددجویان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدوار کاراندیش افزود: کمیته امداد در راستای ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان اقدامات مختلفی انجام می دهد.

وی برپایی اردوهای دانش‌آموزی در زمینه‌های مختلف سیاحتی و زیارتی و اعزام دانش آموزان به جشنواره‌های دانش‌آموزی را از خدمات مهم این نهاد در کنار خدماتی از قبیل کمک هزینه تحصیلی و برگزاری کلاس‌های تقویتی عنوان کرد.

کاراندیش اظهار داشت: این جشنواره در مردادماه سال جاری در مجتمع فرهنگی شهدای یاسوج برگزار و در پایان جشنواره به 82 نفر از برگزیدگان در رشته های مختلف جوایزی اهداء شد.

مدیر فرهنگی کمیته امداد استان، گفت: 19 نفر از پسران در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، صوت و اذان ، 15 نفر در گروه سرود از شهرستان بهمئی و 10 نفر عضو تیم فوتسال از شهرستان کهگیلویه انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: از گروه دختران و مادران شرکت کننده در جشنواره نیز 15 نفر در رشته های حفظ ، قرائت و ترتیل قرآن برگزیده شده و تیم والیبال شهرستان باشت با 10 عضو اول و تیم والیبال شهرستان بویراحمد نیز با 10 نفر دوم شد.

کاراندیش با بیان اینکه برگزیدگان این جشنواره به جشنواره کشوری راه پیدا کردند، افزود: جشنواره کشوری دوم تا نهم شهریورماه در استانهای بوشهر و اصفهان برگزار می شود.

اجرای 63 طرح اشتغالزایی توسط کمیته امداد شهرستان چرام

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: در راستای توانمندسازی مددجویان از ابتدای سال جاری تاکنون 63 طرح اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اجرا شده است.

علی حسن مظاهری افزود: کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان طرح های اشتغال‌زایی برای انها اجرا می کند.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی طرحهای مذکور تا کنون بالغ بر شش میلیارد و 750 میلیون ریال هزینه شده است.

مظاهری تصریح کرد: استعداد سنجی، آموزش، پرداخت تسهیلات، نظارت بر اجرای طرح های اشتغالزایی و کمک به امر بازاریابی از جمله فعالیتهای کمیته امداد در حمایت از مددجویان در بخش اشتغال است.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام با بیان اینکه طرح‌های اجراشده در بخش‌های مختلف خدمات، دامپروری، صنایع دستی و سایر بخشهای صنفی است، عنوان کرد: تلاش کمیته امداد فراهم سازی زمینه اشتغال مددجویان و توانمندسازی و خودکفایی آنها و خروج تدریجی از چرخه مستمری بگیری است.

مظاهری یادآور شد: خانواده های خودکفا شده می‌توانند از سایر خدمات کمیته امداد بهره مند شوند.

انعقاد قرارداد کمیته امداد شهرستان کهگیلویه با 36 مرکز درمانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از انعقاد قرارداد کمیته امداد این شهرستان با 36مرکز درمانی برای درمان مددجویان تحت حمایت خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: یکی از برنامه های موثر کمیته امداد توجه خاص به وضعیت بهداشت، سلامت و درمان افراد تحت حمایت است.

وی اظهار داشت: در همین راستا و در راستای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مددجویان، کمیته امداد با در دستور کار قرار دادن برنامه‌های درمانی و توجه ویژه به درمان بیماران و همچنین در حوزه بهداشت خانواده‌ها از طریق آموزش گروهی خانواده ها، توزیع کالاهای بهداشتی، ساخت و بهسازی حمام، سرویس بهداشتی و لوله کشی آب منازل مددجویان از آنها حمایت می‌کند.

رحیمی نیا تصریح کرد: در راستای کمک در پرداخت هزینه های دارو و درمان بیماران تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه، با 18 پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک، دو مرکز رادیولوژی و سونوگرافی، هفت داروخانه، پنج آزمایشگاه، سه مرکز فیزیوتراپی و یک بیمارستان قرارداد منعقد شد.

وی افزود:90 درصد هزینه های بیمارانی که در بیمارستان بستری خواهند شد و 80 درصد هزینه‌های دارو، فیزیوتراپی، آزمایشگاه، سی تی اسکن و ویزیت بیماران شهر دهدشت از طریق خدمات ویژه توسط کمیته امداد شهرستان پرداخت خواهد شد.

پرداخت 260 مورد تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان بهمئی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از پرداخت 260 مورد تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان در چهارماهه اول سال جاری خبر داد.

محمد محمدی گفت: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی از اقدامات موثر کمیته امداد در راستای حمایت از مددجویان و برطرف کردن دغدغه‌ها، مشکلات و نیازمندی های آنها است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه در تیرماه سال جاری بیش از 69 مورد تسهیلات قرض الحسنه با اعتباری بالغ بر 480 میلیون ریال به مددجویان پرداخت شد.

محمدی عنوان کرد: اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 720 میلیون ریال برای ارائه این تسهیلات هزینه شده است.

وی تصریح کرد: هدف از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه کارگشایی به مددجویان رفع مشکلات معیشتی، فرهنگی، تحصیلی، درمان و نیازهای ضروری آنها است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی اظهار داشت: خدمات ارئه شده به مددجویان به صورت هدفمند بوده و امید است با حمایت‌های مختلف این نهاد از مددجویان شاهد کاهش بار مشکلات آنها باشیم.