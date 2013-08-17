شعر سپید امروز شبیه جادوگری است/ دایره واژگان شعر کودک باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه‌های شعر بزرگسال و کودک و نوجوان یازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره صبح امروز با حضور جمعی از اساتید شعر کشور از جمله علیرضا قزوه، محمدکاظم کاظمی، بهروز سپیدنامه و محمود حبیبی کسبی در بخش بزرگسال و غلامرضا بکتاش در بخش شعر کودک و نوجوان برگزار شد.

در کارگاه شعر بزرگسال جلسه با قرائت شعر شاعران جوان و نقد اشعار قرائت شده توسط اساتید حاضر در جلسه پیش رفت که اظهارات اساتید به بهانه قرائت اشعار در نوع خود قابل توجه بود.

محمدکاظم کاظمی، شاعر مهاجر افغان و مقیم شهر مقدس مشهد به عنوان یکی از حاضران در این مراسم به موضوع تنوع در جغرافیای سرایش شعر شاعران جوان اشاره کرد و گفت: غزل امروز در حال حرکت به سمت وصف موقعیت‌های خاصی است که ممکن است تنها برای شاعر رخ دهد. این موقعیت‌ها اما هنگامی که وارد شعر می‌شود گاهی درست ادا نمی‌شود و شعری بر مبنای عناصر عام زندگی ایجاد می‌کند. بر همین مبنا فکر می‌کنم که شاعران امروز مهارت بالایی لازم دارند تا مضمون را با عناصر ساده بپرورانند.

این شاعر مهاجر ادامه داد: گاهی شاعر و شعرش به سراغ عناصر موجود در ساخت زندگی رفته و شعرش را با زندگی پیوند می‌دهد. این نوع شعر تازگی را به همراه دارد و شاعر در آن برای آفرینش مضمون جدید با مشکل مواجه نیست.

در ادامه این کارگاه زهیر توکلی نیز با اشاره به برخی از اشعار قرائت شده در جلسه گفت: برخی شاعران جوان امروز از آرایه‌های کلاسیک فاصله گرفته و یا می‌ترسند از آن بهره ببرند که این مسئله به نو بودن زبان شعر آنها لطمه می‌زند. به نظر من نو بودن زبان و نو بودن شیوه شرایش در شاعران معاصر اگر در جای خود مورد استفاده واقع شود و به شعر جوان امروز لطمه نخواهد زد.

علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری نیز در این جلسه به موضوع تصویرسازی در شعر سپید اشاره کرد و گفت: برخی دوستان شاعر که اسم و رسمی هم برای خود دارند در حال حرکت به سوی این هستند که شعر گفتن شبیه یک حرکت جادویی است، کم کم داریم حس می‌کنیم که انگار جادو در ادبیات و شعر سپید رسوخ کرده، حرفی نیست، اما این جادو از جنس معجزه هم می‌تواند باشد.

قزوه ادامه داد: شعر حافظ را جادوگری به اوج نفرستاد، ولی در مقابل در رفتار بیدل گاهی می‌بینیم از شدت فقر و نخوردن غذا از جا برمی‌خیزد و اوج می‌گیرد. امروز شعبده‌بازی زبانی در شعر ما باب شده که خطرناک است. باید بدانیم که چگونه می‌شود از ابزار جادو استفاده کرد. باید از آنچه حافظ و شهریار تحت نام جادو بهره بردند، آگاهی بیابیم تا بفهمیم که چرا امروز بسیاری شعرهای سپید جادوگری است.

بهروز سپیدنامه از دیگر شاعران حاضر در این کارگاه نیز در سخنانی اظهار داشت: در شعر سپید باید روایتگری در شعر را رعایت کنیم. تنها در این صورت است که وقتی شعر سپیدی را می‌شنویم؛ گویی چیزی در ما رسوخ می‌کند.

وی تصریح کرد: رعایت صحیح روایتگری به معنی آن است که باید با واژه‌ها صحیح برخورد کرد و از تصنع فاصله گرفت.

همچنین در کارگاه شعر کودک و نوجوان که با حضور غلامرضا بکتاش برگزار شد، این شاعر با طرح این موضوع که چگونه می‌توان شعری سرود که در آن رد پایی از سایر شاعران به چشم نخورد، اظهار داشت: راه این کار ساده است. باید مرتب فکر کرد، نوع نوشتار، گفتار، نوع خیالات و حتی شیوه راه رفتن را تغییر داد.

این شاعر معاصر با تاکید بر اینکه در شعر کودک باید متناسب با محدودیت ذهن وی به حلق اثر دست زد، گفت: نباید گذاشت شعر کودک دچار ویروس بزرگسالی شود، قبل از اینکه شما را ویرایش کنند باید خود را ویرایش کنید تا بتوانید متفاوت‌تر ازدیگران باشید.

وی تصریح کرد: شاعر کودک می‌تواند پا به پای مخاطب پیش رود و اگر از وی عقب بماند، هیچگاه به او نخواهد رسید.

در ادامه این کارگاه کمال شفیعی، شاعر کودک و نوجوان نیز در سخنانی با بیان اینکه خزانه لغات شعر کودک و نوجوان ضعیف است، اظهار داشت: این خزانه ضعیف، ناگزیرمان می‌کند از سویی تنها یک سری از موضوعات و سوژه‌ها را داشته باشیم و از سوی دیگر دائم مراقب باشیم تا از آن اقتضائات تخطی نکنیم.

وی افزود: شعر کودک هم محدودیت فضا دارد و هم محدودیت لغات، برای خوب گفتن نیازمند توع در زاویه دید هستیم.

شفیعی همچنین با تاکید بر اینکه معنی شاعر شدن تنها خوب شعر گفتن نیست، افزود: شاعر باید حرف تازه و دیدی متفاوت داشته باشد، کشف تفاوت‌ها تنها با مطالعه صورت می‌گیرد، شاعران برای آنچه می‌گویند باید دلیل قاطع داشته باشند.

شفیعی همچنین گفت: برای سرایش شعر کودک و نوجوان نیازمند این هستیم که کودک زمانه‌مان را حس کنیم و به تناسب آن حلقه دایره مفاهیم و کلمات را گسترش دهیم. به گونه‌ای گسترش دهند که نیاز کودک امروز رفع شود. این کار نیازمند شناخت جغرافیای ذهن کودک و زبان و امکانات این حوزه است.