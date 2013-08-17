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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

مارئوسی:

دوچرخه سواران مستعد گرگان شناسایی می شوند

دوچرخه سواران مستعد گرگان شناسایی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوچرخه سواری گرگان، شناسایی نیروهای مستعد و علاقمند به ورزش دوچرخه سواری را از ممهترین برنامه های این هیئت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مارئوسی ظهر شنبه در مراسم افتتاحيه و آغاز به كار هيات دوچرخه سواري گرگان افزود: دوچرخه‌سواری از ورزش‌هایی است كه با فعالیت و سوخت‌ و ساز هوازی ضمن تقویت عضلات شرایط تنفسی و  قلبی عروقی را بهبود می‌بخشد و نياز است كه اين ورزش در سطح شهر گسترش يابد.
 
مارئوسي اظهار داشت: انجام ورزش دوچرخه سواري برای كودكان هیچ محدودیتی وجود ندارد و برای زنان و مردان نيز انجام این ورزش به یك اندازه توصیه می‌شود، از اين رو يكي از تفريحات مناسب براي خانواده ها انجام ورزش دوچرخه سواري مي باشد.
 
وي افزود: برگزاري كلاسهاي مربيگري و داوري، گسترش و توسعه ورزش دوچرخه‌سواری در سطح شهر، شناسایی نیروهاي مستعد و علاقه‎مند به ورزش دوچرخه‌سواری، برگزاری مسابقات به همراه جوايز نفيس از جمله برنامه هاي هيات دوچرخه سواري گرگان است.
کد مطلب 2117251

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