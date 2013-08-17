جدول قیمت سکه و ارز در شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار یک میلیون و 66 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 40 هزار تومان، نیم سکه 563 هزار تومان، ربع سکه 364 هزار تومان و گرمی 240 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1378 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 175 تومان، هر یورو را 4 هزار و 235 تومان، هر پوند را 4 هزار و 925 تومان و هر درهم امارات را 869 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز