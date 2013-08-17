به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خانی اوشانی، با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه‌های آب و آبفا بهره‌مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت و مشکلات این پروژه‌ها قرار گرفت.

وی همچنین در نشست‌هایی جداگانه با حضور مدیران شرکت‌های آب و آبفای استان، پیمانکاران و مشاوران در کارگاه‌های پروژه‌ها به بررسی چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای عبور از مشکلات پرداختند.

اوشانی در حاشیه این بازدیدها در سخنانی، پیشرفت پروژه‌های در دست اجرای آب و آبفای قم را قابل تقدیر دانست و با بیان اینکه منکر مشکلات بر سر راه اجرای این پروژه‌ها نیستیم، افزود: مدیران استانی تلاش خوبی دارند اما برخی از این مشکلات در سطح ملی است که ما تلاش می‌کنیم با توجه به شرایطی که به وجود آمده هرچه زودتر این مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به جلساتی که در جریان این بازدیدها با مدیران و مسئولان اجرایی پروژه ها برگزار شد، ابراز داشت: برای رفع مشکلات اجرایی این پروژه‌ها توافقات خوبی انجام و قرار شد این توافقات به بانک توسعه اسلامی و مراجع ذیربط داخلی منعکس شود تا به سرعت عملیات اجرایی این پروژه‌ها ادامه پیدا کند و در برنامه زمان‌بندی خود به مرحله اجرا برسد.

مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خصوص افزایش قیمت‌ها و مشکلات مالی پروژه‌ها نیز گفت: به هر حال افزایش قیمت‌ها، همه پروژه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است اما ما تلاش ‌می‌کنیم با مکانیزم‌های قانونی به گونه‌ای این افزایش قیمت‌ها را پوشش دهیم.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران اجرایی، پیمانکاران و مشاوران، ابراز امیدواری کرد با تلاش و همدلی همه دست اندرکاران، این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر به مراحل نهایی برسد.

اوشانی همچنین در نشستی که با حضور نعمت الله امانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری قم و مدیران آب و آبفای استان برگزار شد به بررسی مسائل مربوط به پروژه های آب و آبفا پرداختند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری قم در این نشست پروژه‌های آب و آبفای را از پروژه‌های عمرانی فعال استان دانست و ضمن مثبت ارزیابی کردن پیشرفت این پروژه ها گفت: با توجه به اشرافیتی که ما بر اعتبارات و پروژه های عمرانی استان داریم، انگیزه و راهبری خوبی در مجموعه شرکت‌های آب و آبفای استان در اجرای پروژه‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اعتبارات قابل توجه پروژه‌های بهره‌مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم این اعتبارات که نسبت به اعتبارات استان از رقم قابل توجهی برخوردار است در موعد مقرر جذب شود و مورد استفاده قرار گیرد.

امانی با قدردانی از تلاش‌های شرکت های آب و آبفا ابراز امیدواری کرد: با مساعدت وزارت اقتصاد و دارایی و بانک توسعه اسلامی پروژه‌های تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه های آن طبق برنامه زمان‌بندی به پایان برسد.

در این جلسه پیمانکاران و مشاوران پروژه ها نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

