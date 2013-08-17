هشت میلیون مترمکعب آب از محل پساب قزوین تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رحمانی در جلسه شورای باغستان که روز شنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: دو هزار و 500 هکتار مساحت باغستان سنتی قزوین نیازمند تامین امنیت لازم است که با تشکیل چهار اکیپ گشت در تامین امنیت باغستان و 60 هکتار حاشیه آن اقدام شده اما با توجه به گستردگی کار نیازمند تامین نیروی بیشتری در این بخش هستیم.





رحمانی بیان کرد: حدود 60 تا 65 درصد حوادث آتش سوزی در باغستانها صورت گرفته که نیازمند تدبیر است تا از خسارت بیشتر به این میراث کشاورزی جلوگیری شود.



وی تصریح کرد: تخلیه نخاله ساختمانی در باغستانها و سرریز فاضلاب به آن نیز از مشکلات جدی است که باید برای حل آن اقدام شود و با توجه به خشک شدن بخشی از باغتسان برای کاشت نهال جدید و مقاوم باید اقدام کنیم.



بانک اطلاعاتی باغستان تهیه می شود



این مسئول یادآورشد: راه اندازی بانک اطلاعاتی باغستانها و جمع آوری آمار باغها، وضعیت چاهها، درختان و سایر موارد در حال اجراست که با تکمیل آن می توان در برنامه ریزی ها استفاده مناسبی کرد.





رحمانی یادآورشد: انتقال پساب به باغستان به عنوان یک منبع مطمئن تامین آب در این بخش اجرا خواهد شد که برای تحقق آن 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.



وی میزان آب استحصالی از محل پساب را حدود هشت میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: در صورت اجرای این طرح آب مستمر و پایداری که در استان مدیریت خواهد شد برای رفع نیازهای منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.





این مسئول اظهارداشت: دو طرح به صورت پایلوت در سه منطقه با پوشش انهار و جاده بین باغی عملیاتی می شود که اجرای آن در مصلی و دو راهی همدان بیش از چهار میلیارد تومان هزینه دارد.



رحمانی بیان کرد: تاکنون 25 میلیارد ریال توسط شهرداری قزوین در باغستانهای استان هزینه شده ولی تکمیل طرحها نیازمند اعتبارات بیشتری است که بودجه اعتبارات عملیات عمرانی باغستان 21 میلیارد و 765 میلیون ریال و اعتبار برای تملک 10 میلیارد ریال است که از محل عوارض شهرداری دو میلیارد و 500 میلیون تومان و استانداری 500 میلیون تومان مقرر شده تامین شود.



سرپرست سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین گفت: تاکنون برای خرید مصالح، علف زدایی، توزیع نهال و خدمات دیگر در باغستان سنتی قزوین بالغ بر 496 میلیون تومان هزینه شده و ثبت ملی و جهانی آن نیز در دست بررسی است.