به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خوشقدم ظهر شنبه در حاشیه این کلاس آموزشی افزود: مددجویان ازطريق تماس تلفني، ارسال پيام کوتاه، مواجهه حضوري و نصب اطلاعيه بری شرکت در این دوره دعوت شدند.

وی بیان داشت: این دوره آموزشی باهدف یادگیری مهارتهای کاری از سوی زندانیان به منظور وارد شدن به بازار کار و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و ورود به زندان انجام شده است.

این مسئول بیکاری را یکی از عمده دلایل انجام برخی جرمها دانست و گفت: بسیاری از مددجویان زندانی پس از یافتن شغلی آبرومند دست از اعمال گذشته خود کشیدند.

خوشقدم افزود: ‏اين دوره که دومين جلسه آموزشي مرکز مراقبت درسال جاري بوده، با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد.

وی اظهار داشت: مربیان در این دوره به تشريح سرفصل هاي آموزشي مربوط به مهارتهاي اساسي زندگي ‏پرداخته و به سوالات فراگيران در زمينه مباحث مطرح شده پاسخ دادند.

خوشقدم افزود: در این جلسه همچنین مطالبي در خصوص کاريابي و آشنايي با انواع مشاغل ‏مطرح شد.